Viking har stø kurs mot nedrykk: Høiland la seg paddeflat etter nytt tap

(Viking – Strømsgodset 0-1) Viking har ikke vunnet en fotballkamp på to og en halv måned. Hjemme har de ikke vunnet på tre. Det ble ikke bedre da formlaget Godset og Bassel Jradi (24) kom på besøk.

Den danske, elegante kraftspissens mål etter en drøy halvtime var nemlig det som skilte de to lagene til slutt.

Men Viking hadde sjanser nok til å utligne, den aller største signert Tommy Høiland etter en snau time. Han klarte imidlertid ikke sette ballen i åpent mål fra bare tre-fire meter. I tillegg bommet han alene med keeper før pause.

– Det er kjedelig å tape fotballkamper og det er verre å være hovedpersonen som sørger for at det ble tap i dag. Det er bare å beklage til gutta. Vi skaper mye, de skaper lite og ingenting. Det tar jeg på min kappe, sier Høiland til Eurosport.

– Begge de to sjansene jeg har skal være mål. Det er kjedelig, for jeg synes gutta i garderoben jobber hardt i dag og skaper mye for spissene. Det er bare å rekke opp hånda og si at «jeg tar den», sier 28-åringen.

– Det beste laget

Null poeng er i hvert fall fasiten for siddisene i den 24. serierunden. Full pott har det ikke blitt siden 16. juli borte mot Odd. Hjemme har det ikke blitt en trepoenger siden begynnelsen av juni.

Det er 18 poeng igjen å spille for i årets Eliteserie, og med ti poeng opp til kvalikplass, har Viking stø kurs mot nedrykk. Kvelden ble ikke bedre av at både Sogndal og Tromsø tok viktige poeng i bunnstriden, mens tabelljumbo Viking blir stående med sine 15 poeng på sisteplass.

Trener Ian Burchnall slo fast at laget må ta en kamp av gangen nå. Han vil gjøre bunnstriden «interessant» og sier man til slutt får se hvordan sesongen 2017 ender. Om kampen søndag kveld hadde han følgende å si:

– Vi er det beste laget. Vi skaper store sjanser, men utnytter det ikke. Det har vært typisk for oss denne sesongen. De skaper to-tre sjanser og scorer. Det er sånn det er nå, sier engelskmannen til Eurosport.

«Elendig»



SCORINGSKLEM: Bassel Jradi (høyre) får en bamseklem av Eirik Ulland Andersen etter 1-0-scoringen for Godset mot Viking i Stavanger søndag kveld. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Treneren har rett i at prestasjonen var brukbar fra Vikings side. For i pauseintervjuet med Eurosport var Godset-målscorer Jradi klokkeklar: «En elendig første omgang» var dommen. Han la også til at Viking var klart best de første 45 minuttene.

Det er ikke langt unna sannheten. For Viking gikk ut i hundre på eget gress.

Det var riktignok gjestene som fikk den første sjansen. Kristoffer Tokstad ble spilt fri til høyre etter 11 minutter. Innlegget var presist, gikk over hele feltet og dalte i beina på Eirik Ulland Andersen på bakerste stolpe. Han fikk både én og to sjanser fra kort hold, men keeper Amund Wichne og stolpen hindret Godset-ledelse.

Høiland misset og misset



Men derfra og ut handlet det aller meste om Viking. Bare minutter etter Ulland Andersen-sjansen viste Tommy Høiland seg frem i andre enden av banen. Kun en kjemperedning av Espen Bugge Pettersen på langskuddet hans sørget for at det fortsatt stod 0-0.

I det 20. minutt fikk Høiland sjansen på ny. Denne gangen alene med keeper. Men igjen vartet Bugge Pettersen opp med en god redning.

I stedet ble det scoring i andre enden. Etter en drøy halvtime slo Lars-Christopher Vilsvik inn fra høyre. Bassel Jradi steg til værs. Ingen klarte å matche ham i lufta. Dermed fikk han gå opp relativt upresset og nikke ballen i det lengste hjørnet. 1-0 mot spillets gang. Og det ble også pauseresultatet.

Mot nedrykk



Etter hvilen gikk det bare ni minutter før Høiland fikk den enorme sjansen sin. Mathias Bringaker hadde allerede skutt ballen i stolpen da den havnet i beina på Høiland. Angriperen presterte å skyte utenfor, helt upresset og på åpent mål.

Utover i omgangen hadde midtstopper Andreas Nordvik og Claes Kronberg begge muligheter foran målet til Bugge Pettersen, uten at det lyktes. Godset hadde på sin side lite å by på i andre enden.

– Vi er vel mest fornøyd med poengene. Førsteomgangen var ikke bra. Vi var tydelige i pausen på at vi hadde mye å gå på. Det ble bedre i andre omgang, selv om Viking kom til noen store sjanser. Vi kunne fått mål i mot, men jobbet hardt for seieren, sier Tor Ole Skullerud til Eurosport.