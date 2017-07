VIF-Zahid slakter Kristiansund og Eliteserien: – Bare tull

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Vålerenga 1-1) Vålerenga-profil Ghayas Zahid (22) langer ut mot spillestilen til Kristiansund og flere andre Eliteserie-lag.

– Vi spiller mot et lag som bare slår lange baller. Jeg tror ikke jeg har vært borti lag som slår flere lange baller, men nå har det blitt ganske normalt i Eliteserien å spille på den måten. Sånn er fotballen i Eliteserien blitt, og det ødelegger norsk fotball, sier en svært misfornøyd Zahid til VG etter å ha scoret Vålerengas mål i 1-1-kampen borte mot Kristiansund.

– Er du misfornøyd med at mange Eliteserie-lag spiller slik?

– Ja, selvfølgelig. Hvis vi skal ha frem spillere, så kan vi ikke spille på den måten der. Det er bare tull, sier Zahid, som først ga uttrykk for sin misnøye i et direktesendt intervju på MAX rett etter kampslutt.

– Farlig for utviklingen

Vålerenga hadde 66 prosent ballbesittelse mot et Kristiansund som skapte mange store sjanser etter lange baller i bakrom. Gjestene prøvde å bryte ned Kristiansund med raske, korte kombinasjoner langs bakken, men det var Christian Michelsens menn som var nærmest seieren.

Christoffer Aasbak scoret Kristiansunds mål på frispark før Zahid utlignet i andre omgang.

– De skal ha for at de legger ned masse hardt arbeid, men det er det mange lag i Eliteserien som gjør. Når du begynner å spille slik fotball... Det er greit at du skal ødelegge for motstanderen, men du ødelegger for deg selv også. Hva er det de prøver å få frem ved å spille den type fotball? Det er det jeg lurer på. Jeg skjønner meg ikke på det, sier Zahid.

– Hvilke lag synes du er verst i Eliteserien?

– Jeg har ikke noen navn å nevne, men det er jævlig mange. Det blir bare flere og flere, og det kommer sikkert til å bli enda flere neste år. Det er en kultur som begynner å bygge seg. Det er greit at man skal slå noen lange baller og spille litt kynisk, men når du konstant gjør det, så skjønner jeg det ikke, sier 22-åringen med de omstridte leggskinnene:

Zahid, som har scoret fem mål og slått fire målgivende pasninger denne sesongen, er bekymret for at spillestilen i Eliteserien vil ødelegge for spillerutviklingen i norsk fotball:

– Jeg tror det er farlig for utviklingen. Det kommer an på hvordan norsk fotball ønsker å se ut. Hvis de vil produsere spillere som bare er sterke i luften og kan slå lange baller, så er dette perfekt, men jeg tror ikke det fører til at man utvikler flere spillere som kan spille i utlandet.

– Hva mener du man bør gjøre med dette?

– Jeg vet ikke. Det får de finne ut av. Men jeg vet ikke hva de prøver å få ut av å spille sånn. De får svare, de som driver med dette. De har nok en plan bak det, sier Zahid.

KBK-trener: – Bekymrer meg ikke

Kristiansund-trener Christian Michelsen reagerer slik når han blir konfrontert med Zahids uttalelser:

– Det bekymrer meg ikke i det hele tatt. Alle spillere snakker for sine egne kvaliteter. Hvis han ser på kampene vi har spilt tidligere i sesongen, så har vi spilt veldig god festfotball til tider.

– Så vet vi at vi er førstereis og må ta hensyn til motstanderne. Det hadde vært meningsløst å tro at vi skulle spilt ball i hatt med dem, så vi følte at vår største sjanse var å ligge disiplinert, jobbe knallhardt og gå for overganger. Det synes jeg vi lyktes godt med, sier Michelsen før han peker bort på Vålerenga-kaptein Christian Grindheim og sier at «det tror jeg han der også er enig i».

– Jeg tror vi har en litt forskjellig oppfatning av fotball, svarer Grindheim.

Midtbanespilleren er ganske enig med lagkamerat Zahid, men sier han forstår at Kristiansund velger å legge seg bakpå.

– Når vi har så mye ballbesittelse på bortebane, så er det litt vel mye. Det er nesten Barcelona-tall... Vi ønsker å dyrke vår stil, så får de andre lagene dyrke sin stil, sier Grindheim.