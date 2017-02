VIF-Zahid nær overgang til Manchester City

VALLE (VG) Ghayas Zahid (22) var nær en overgang til selveste Manchester City før overgangsvinduet stengte i forrige uke.

Både hovedpersonen selv og Vålerenga-trener Ronny Deila bekrefter overfor VG interessen fra en av verdens største fotballklubber.

Spilte kamp småsyk foran City-speidere



– Det var mye interesse. Spesielt fra City Football Group, sier 22-åringen til VG.

– De har flere klubber, så det var ikke bare City. Vi har hatt god kontakt med dem hele veien. De ser på Ghayas som et utviklingsprosjekt, sier Deila.

Representanter fra Manchester City reiste til La Manga for å finsikte Oslo-gutten i trenignskampen mot Zenit 27. januar, men en småsyk Zahid måtte gi seg etter første omgang – etter blant annet å ha satt et straffespark i tverrliggeren.

– Jeg tror ikke det hadde noen medvirkende årsak, men de valgte å ombestemme seg etter den kampen, sier han.

Etter det VG forstår vurderte Manchester City å kjøpe den driblesterke spilleren med pakistansk bakgrunn for så å leie ham ut til en av sine samarbeidsklubber. På sikt var tanken at han skulle bli god nok til å kunne kjempe om spilletid på Etihad Stadium.

Håper på overgang til sommeren



– Selvfølgelig ble jeg skuffet, men sånn er det. Nå foksuerer jeg på serien, og så skal jeg jobbe hardt for at vi skal gjøre det bra.

Men ifølge Ronny Deila er ikke døren inn til Premier League-giganten stengt.

Også Ghayas Zahids agent Mike Kjølø bekrefter at en overgang til Manchester City-systemet både var og er høyaktuell.

– Det var synd at det ikke ble en avtale med Manchester City i januar, men det var stor interesse for Ghayas fra flere klubber. Hvis han fortsetter å jobbe hardt, er sjansen stor for at han blir solgt i sommervinduet, sier Kjølø.

– Det hadde vært en drøm å spille i Premier League, sier Ghayas Zahid, som har kontrakt med Vålerenga frem til sommeren 2016.

