VIF-Zahid får sterk kritikk etter utspill: – Latterlig

KRISTIANSUND (VG) Vålerenga-profil Ghayas Zahid (22) får mange til å reagere etter å ha slaktet spillestilen til Kristiansund og flere Eliteserie-lag.

– Jeg tror ikke jeg har vært borti lag som slår flere lange baller, men nå har det blitt ganske normalt i Eliteserien å spille på den måten. Sånn er fotballen i Eliteserien blitt, og det ødelegger norsk fotball, sa Zahid etter 1-1-kampen mot Kristiansund mandag.

Kristiansund-sjefens svar: – Bekymrer meg ikke i det hele tatt

Uttalelsene til Vålerenga-playmakeren har fremprovosert sterke reaksjoner i fotballmiljøet. Blant de som uttrykker seg kritisk, er fotballekspert og tidligere Vålerenga-trener Lars Tjærnås.

«Å kritisere Kristiansund (og andre) for å spille på en måte de mener gir størst sjanse til poeng er latterlig. Fotball har ingen fasit», skriver Tjærnås, som i dag skriver for Aftenposten og jobber som Brann-speider, på Twitter.

Mens Zahid mener spillestilen i Eliteserien er ødeleggende for norsk fotball, sier Tjærnås dette til VG:

– Det er jeg helt uenig i. For det første er ikke langpasninger galt, selv om det ofte har blitt stemplet som en blanding av pest og kolera fra deler av norsk fotball den siste tiden. Langpasninger, som det meste annet i fotball, er situasjonsbestemt klokt eller uklokt, avhengig av når, hvor og hvordan den blir spilt.

Vegard Hansen: Bør vise respekt

Det kokte på sosiale medier etter at Zahid langet ut mot Kristiansund-stilen. Tom Nordlie reagerte med «det mildeste jeg kommer på er jævlig dumt» i en Twitter-melding.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen, Eurosport-profil Asbjørn Myhre og Mjøndalen-trener Vegard Hansen lot seg også rive med:

– Jeg reagerer på at han angriper et lag som har mye lavere budsjett, og som jeg mener har en fin måte å spille på. Det må være åpent for å spille på forskjellige måter. Kristiansund hadde flere målsjanser enn Vålerenga, og jeg synes det er mer nyansert enn det Zahid skal ha det til, sier Hansen til VG.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hva han synes om måten Zahid opptrer på etter kampen:

– Det får han stå for, og VIF får eventuelt gjøre noe dersom de mener det er riktig, men jeg reagerte på formen og innholdet. Jeg unner små klubber å lykkes og å få det til.

– Er du uenig i at norske lag slår for mange lange baller?

– Ja, det er jeg. Man må få spille på den måten man ønsker. Det er forskjellige stiler overalt, og det går i bølger: I en periode var veldig mange lag Barcelona-inspirert, så gikk det over i mye kontringsspill. Jeg synes man skal prøve å gjøre så godt man kan med sin egen klubb, og la de andre gjøre som de vil, sier Mjøndalen-treneren.

Deila: – Må akseptere at folk er annerledes

Eurosport-ekspert og tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal forstår både Zahids frustrasjon og Kristiansunds taktikk.

– Jeg enig med Ghayas i at det er negativt over tid. Da bør man ha en plan over eget spill som man utvikler. Hvis norsk fotball skal komme seg videre, må vi finne balansen mellom å være kyniske og å kunne styre spillet selv, sier Rekdal, som samtidig mener at Kristiansund ikke fortjente kritikken:

– Det er litt urettferdig at Ghayas tar Kristiansund, for de spilte veldig attraktiv fotball mot Rosenborg forrige helg. Kristiansund gjør ikke dette hver uke. Hadde de gjort det, kunne man sagt det ikke ble utvikling.

Vålerenga-trener Ronny Deila var skuffet over at det bare ble 1-1 mot Kristiansund, men han lar seg ikke provosere av motstanderlagets spillestil.

– Folk må få lov til å spille som de har lyst til, og så har vi vår stil som vi mener er mest underholdende og utviklende. Vi må akspetere at folk er annerledes, det er positivt, sier Deila til VG.

– Du har tidligere uttalt at du mener lag som Lillestrøm har en lite utviklende spillestil ...

– Ja, det er klart det. Men det er lov å jobbe hardt. Det er veldig bra. Vi må konsentrere oss om oss selv.