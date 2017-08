VIF-supporter Johan Golden: – Håper ikke på RBK-suksess i Europa

For Vålerenga-supporter Johan Golden (43) er det helt uaktuelt å heie på Rosenborg i torsdagens skjebnekamp mot Ajax.

– Jeg mener det er et hårreisende spørsmål. Det er ikke sånn at min sympati for et lag forandrer seg ut fra hvilke kamper som spilles. Jeg håper ikke på RBK-suksess i Europa. Jeg skjønner at de har lyst til å lykkes, men personlig håper jeg ikke de gjør det, sier «Nytt på Nytt»-profilen.

– Så du håper Ajax vinner på Lerkendal?

– Ja. Eller jeg bryr meg ikke om den kampen, sier Golden.

Torsdag kveld spiller Rosenborg om en plass i Europa League-gruppespillet når nederlandske Ajax kommer på besøk. Golden sier at han er «dypt uenig» i at norske fotballsupportere som har et annet favorittlag, burde støtte trønderne ute i Europa.

– Jeg kan kanskje forstå at noen som ikke har noe favorittlag, kan ønske Rosenborg alt godt. Men for oss som har et annet norsk lag, så er det uaktuelt. Jeg heier ikke på Ajax heller, men jeg heier virkelig ikke på RBK, sier Vålerenga-supporteren.

– Heier ikke på RBK under noen omstendigheter

Den profilerte Brann-supporteren Eduardo «Doddo» Andersen er klokkeklar på at bergenserne ikke ønsker å se Rosenborg lykkes mot Ajax.

– Tradisjonelt sett er det sånn her i Bergen at vi ikke heier på RBK under noen omstendigheter, og i hvert fall ikke i Europa, for da blir de bedre og rikere, og da øker avstanden ned til oss andre, sier han.

– Er det ikke positivt for norsk fotball å ha et lokomotiv i Europa?

– Jeg synes det var veldig kjedelig de årene Rosenborg vant rubbel og bit her hjemme og herjet i Europa. De morsomste sesongene i Eliteserien, og da det var høyest interesse, var i årene mellom 2004 og 2008. Da var det spenning, sier «Doddo».

BRANN-MANN: Eduardo «Doddo» Andersen blogger om Brann for Bergens Tidende. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Da Rosenborg overraskende nok klarte å slå Ajax på bortebane forrige torsdag, måtte han imidlertid ta seg selv i å glede seg over trønderrivalenes opptur.

– Offisielt holder jeg ikke med Rosenborg, men jeg merket at følelsene var litt motstridende i meg. Jeg tok meg seg i å rope «ja» da RBK scoret, men heldigvis var det ingen bekjente i nærheten, sier «Doddo».

– Så du håper de går videre, selv om du synes det er litt tabu?

– Sagt mellom meg og alle VGs lesere, og ingen andre, så gjør jeg faktisk det.

Lilleheie: – Kjempeviktig for norsk fotball

Han er ikke den eneste som innerst inne unner Rosenborg suksess i Europa. Komikeren Håvard Lilleheie, som er Strømsgodset-supporter på sin hals, kommer til å heie på Kåre Ingebrigtsens menn torsdag kveld.

– Jeg tror det er kjempeviktig for norsk fotball at noen gjør det bra i Europa. Det er min soleklare holdning. Jeg håper at de kvalifiserer seg og får til noe ordentlig. Da kan de få seg noen møter med god motstand og ta det med seg hjem, sier Lilleheie.

I Tromsø nikker man anerkjennende. Senterparti-politikeren Sandra Borch, som også er en stor TIL-supporter, håper Rosenborg lykkes mot Ajax.

TROMSØ-FAN: SP-politiker Sandra Borch. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Jeg synes det er kjempebra at man har et lag som hevder seg internasjonalt. Det synes jeg hele Norge burde være glad for. Så enkelt er det for meg, sier Borch.

Hjemme i Eliteserien er Sarpsborg 08 foreløpig det nærmeste man kommer en gullkonkurrent for Rosenborg. Rockeartisen Åge Sten Nilsen, som laget cupfinalelåten for Sarpsborg i 2015, håper likevel at RBK går videre til Europa League.

– Det er klart man unner RBK alt godt. Jeg er skaptrønder. Jeg heier på Rosenborg i Europa, men kommer de på Sarpsborg stadion, så er jeg blå, sier Nilsen.