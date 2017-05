VIF skapte én målsjanse – svenskehjelpen Lundström sikret seier

ULLEVAAL (VG) (Vålerenga – Kristiansund 1-0) Hvilken Vålerenga-spiller kan gå med hodet høyest hevet i 17. mai-toget? Svenske Robert Lundström (27).

Han prøvde og prøvde, og til slutt lyktes spilleren som løp som en virvelvind opp og ned på høyresiden.

For på en ellers blek Vålerenga-dag var det Lundström som skapte mest trøbbel for et godt kjempende Kristiansund. Etter 53 minutter kom scoringen i form av et kanonskudd fra den offensive høyrebacken.

Den tidligere Sundsvall-spilleren mottok ballen fra Ghayas Zahid, og fyrte av fra skrått hold. Ballen suste rett inn i det lengste hjørnet.

Kristiansund skapte flest sjanser



1-0-scoringen kom på det som faktisk var vertenes første målsjanse i kampen. Det ble også den siste i en meget sjansefattig kamp.

Kristiansund hadde noen småfarlige skuddforsøk, men kriget seg mer og mer inn i kampen – og skapte flest sjanser på Ullevaal.

Kvarteret før slutt skjøt Sondre Sørli via to Vålerenga-spillere foran målet til Marcus Sandberg. Ballen var fortsatt i spill da dommer Tore Hansen uforståelig blåste for frispark til VIF – etter at to blåkledde spillere hadde kolliderte i en duell.

I det 90. minutt var innbytter Benjamin Stokke enda nærmere utligning. Men skuddet fra farlig posisjon gikk via banens beste, Robert Lundström, og til corner.

Nitrist første omgang



Første omgang var så langt unna en 16. mai-fest som det er mulig å komme. Ingen mål, ingen sjanser og rekordfå tilskuere (7226 var det offisielle tallet) på norsk klubbfotballs nasjonaldag. Men regnværet var til de milde grader til stede – i bøtter og spann.

– Jeg skal gjøre som jeg pleier. Prøve å herje, sa Kamer Qaka til Eurosport Norge før kampen.

Kristiansunds playmaker klarte imidlertid ikke å prege kampen i særlig grad, bortsett fra et flott raid som Ghayas Zahid stoppet ulovlig 20 minutter før slutt. Dommer Tore Hansen kunne ha latt Daouda Bamba få lov til å fortsette angrepet, men valgte i stedet å gi KBK frispark. Et frispark som det ikke ble noe av.

– Vi har ikke skapt mye, men vi vil få sjanser hvis vi fortsetter, sa Ronny Deila til Eurosport Norge før andre omgang.

Det skulle holde med den ene sjansen til Robert Lundström for et Vålerenga som nå har tatt steget bort fra bunnstriden, og er nummer syv i Eliteserien.

