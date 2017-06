VIF scoret fire mål på 18 minutter: – Kampen er ødelagt

TROMSØ (VG) (Tromsø – Vålerenga 2-4) Vålerenga kjørte Tromsø i senk de første 45 på Alfheim. TIL-kaptein Simen Wangberg satt i sjokk på benken.

Et dødelig effektivt Vålerenga-lag sørget for at Tromsø ble pepet av banen allerede til pause på Alfheim stadion.

Etter en svak sesongåpning hadde VIFs angripere kun scoret fem av Oslo-klubbens 12 Eliteseriemål, men i Tromsø løsnet det for Vålerengas angrepsrekke.

Midtstopper Jonatan Tollås Nation startet festen, før angriperne meldte seg på: Først Ghayas Zahid, deretter Bård Finne og til slutt Mohammed Abdellaoue.

– Vi har ikke scoret i de første 30 minuttene av en kamp i år, så det var imponerende. Vi spilte fantastisk angrepsfotball i første omgang, sier Ghayas Zahid til VG etter kampen.

– Alt fungerer. Vi er effektive og har marginene litt med oss, men det er mye bra og jeg håper vi fortsetter sånn, sier 22-åringen.

Wangberg: – Et sjokk

Tromsø reduserte to ganger etter hvilen, men «Gutan» hadde ikke nok å komme med for å hente inn Oslo-lagets ledelse. TIL-kaptein Simen Wangberg satt på benken den første halvtimen og ble byttet inn på stilingen 0-4.

– Det et sjokk og føles litt uvirkelig å ligge under 4-0 etter en halvtime. Kampen er tilnærmet ødelagt, så da handlet det egentlig bare om ære og å vise karakter resten av kampen, sier innbytter og TIL-kaptein Simen Wangberg til VG.

– Hvis man ser på sjanser og alt, så er det en jevn kamp. Men de scorer jo på alt i første omgang, oppsummerte TIL-trener Bård Flovik til Eurosport.

– Vi hadde en tøff pause, og gjorde noen taktiske grep der vi bestemte oss for å «gønne på», la han til og forklarte byttet etter bare 30 minutter, da Simen Wangberg kom inn for Hans Nordbye, slik:

– Først og fremst ville jeg ha kapteinen vår inn. Han har vært syk og litt forskjellig, og derfor startet han ikke. Men han skal spille mer fremover, for han har virkelig innvirkning på laget.

Fire mål på 18 minutter

Det tok bare syv minutter før midtstopper Jonatan Tollås Nation dyttet inn 1-0 for gjestene fra Oslo etter en pasning fra Magnus Lekven.

Så meldte angrepsspillerne seg på. Ni minutter senere vartet VIF opp med pent spill da Rasmus Lindkvist fant Ghayas Zahid på 10-11 meter. 22-åringen satte ballen kontrollert bort i lengste hjørne.

Og effektiviteten stoppet ikke der, for bare to minutter senere satt den igjen. Bård Finne fanget ballen midt på Tromsøs banehalvdel og satte full fart fremover. Fra rundt 16 meter satte han ballen i lengste hjørne.

Det var flere i VIFs angrepsrekke som ville være med på leken. Etter 25 minutter satte Mohammed Abdellaoue inn 4-0 for Vålerenga. Det var den skadeplagede spissens første scoring denne sesongen.

Islandsk suser

0-4 til pause ble en tøff oppgave for vertene å hente opp igjen, men Alfheim-tilskuerne fikk noe å glede seg over etter hvilen.

Etter en times spill dro Aron Sigurdarson seg innover fra sin venstrekant og satte inn en vakker redusering i lengste hjørne fra rundt 18 meter.

Mikael Norø Ingebrigtsen reduserte atter en gang for Gutan da det gjenstod et kvarter på Alfheim.