VIF-kaptein Grindheim: – Deilas «bånnklubb-stempel» er ingen løgn

GARDERMOEN/MOLDE (VG) Christian Grindheim (33) har opplevd langt tøffere tilstander i Vålerenga enn årets svake seriestart. Og han er enig med trener Deilas harde dom over klubben.

– Det er merkelig at vi bare står med tre poeng på fire kamper, sier Christian Grindheim.

Mandag ble Vålerenga herjet med av Molde. Det ble stortap (0–4) på Aker Stadion. Oslo-laget har tapt tre seriekamper på rad. Og trener Ronny Deila uttalte etter stortapet for Ole Gunnar Solskjærs mannskap at han har kommet til en bånnklubb.

Uttalelsen har fått dem gamle VIF-kjempen Kjetil Wæhler til å reagere. Han synes Deila drar det vel langt. Men Grindheim er enig med VIF-bossen.

– Det Deila sier stemmer. Vi holdt på å rykke ned i fjor. Det er ingen løgn. Men vi har hatt en god vinter, og gode resultater i oppkjøringen, sier Grindheim.

Han mener det skorter på det defensive. Den rette innstillingen til duellspillet er fraværende. Og to baklengsmål allerede etter 11 minutter mot Molde fikk katastrofale følger for kamputfallet.

Rekdal: – Respektløst

VÅLERENGA-TRENERE: Kjetil Rekdal (t.v.) har vært VIF-trener, Ronny Deila er VIF-trener. Her er de sammen i Vallhall arena i fjor. Foto: Frode Hansen , VG

Fotballekspert for Eurosport og tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal sa til VG tidligere i dag (tirsdag) at det er respektløst av Deila å si at han har overtatt en bånnklubb.

– Og ikke bare mot meg, men mot mange andre også. Man må være klar over at mange har jobbet hardt i en tung tid for klubben, der vi har måttet velge bort ting, tatt lønnskutt og hatt et råkjør for å kutte kostnader i flere år. Når du tar over og får... Jeg trenger ikke fortelle tallene, men titalls millioner i økning av budsjettet, så blir det et drøyt utsagn. Men det var sikkert sagt mest i frustrasjon, sier Rekdal.

På morgenflyet (SAS) fra Molde til Gardermoen ble det rippet opp i det pinlige tapet fra cockpit. Grindheim sier han sov. Og fikk det ikke med seg.

– Når vi slipper inn to mål på ti minutter så blir vi «shaky». Det er ikke slik vi er vant med fra treningskampene i vinter. For bare tre uker siden var vi faktisk veldig gode. Men det er merkelig at vi bare står med tre poeng på fire kamper, sier Christian Grindheim.



På spørsmål fra VG hva han synes om at Oslo-klubben ligger nest sist på tabellen – altså under streken – etter fire serierunder svarer Vålerenga-profilen slik: – Under streken etter fire serierunder er litt vel mye krisemaksimering. Og typisk et sånt spørsmål fra dere journalister. Vi har fått en skjev start, og det kan skje alle. Men vi kommer til å slå tilbake.

Stor tillit til Deila



Han minner om at Vålerenga sto til knærne i trøbbel i fjorårets vårsesong med bare 11 poeng til sommerpausen. Og Grindheim og daværende trener Kjetil Rekdal barket sammen i en intern krangel – som endte med at Grindheim ble vraket til kamp – og klubbinvestor Tor Olav Trøim måtte løse floken.

Vålerenga tok seg imidlertid kraftig sammen på høsten med syv seiere, seks uavgjort og to tap. De endte på 10. plass.

Grindheim ler når han får spørsmål om det er murring internt nå.

– Akkurat det med meg og Rekdal er glemt nå. Jeg har veldig stor tillit til det Deila står for, sier Grindheim.

– Nå kommer Sogndal til Ullevaal i neste ligakamp. Er det en kamp dere må vinne?

– Vi må ingenting, sier Grindheim.

– Men hvis dere taper den kampen også?

– Da må vi bare vinne neste, svarer Christian Grindheim.

Den tidligere VIF-treneren Tom Nordlie – nå fotballekspert i NRK – understreker at han uttaler seg på grunnlag av det han har observert fra utsiden om Vålerenga.

– Det er ikke tvil om at det har vært lite vinnerkultur. Sikkert også mangel på en viss treningskultur. Klubben har hatt lite ressurser. Og altfor store forventninger i forhold til merkevaren «Vålerenga». I tillegg til dette ser jeg at det har vært altfor stor gjennomtrekk av spillere, sier Tom Nordlie.

Han trodde det skulle vises bedre på banen med Ronny Deila som ny trener. Men Nordlie påpeker at ny trener, nytt støtteapparat og ny stadion (åpner i august) nødvendigvis ikke betyr sportslig suksess.

– Du blir ikke bedre på pasningsspillet selv om du får ny stadion. Det er lett å tro at alt blir så mye bedre når man bygger nytt, og da glemmer man fort hverdagen. Jeg tror ikke Ronny Deila gjør dét, men jeg må si at serieåpningen har vært skuffende i forhold til forventningene. Det er friskt av Deila å snakke om gull, men kanskje det bør nevnes i et lengre tidsperspektiv, sier Tom Nordlie.