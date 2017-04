– Vi har vist vi har hjerte

SANDEFJORD (VG) (SANDEFJORD-KRISTIANSUND 2-0). Med sitt fjerde mål på fire kamper sørget Flamur Kastrati for at Sandefjord tok en viktig seier mot opprykkskollega Kristiansund.

– Det var deilig, for førsteomgangen var sikkert utrolig kjedelig å se på. Det var to nyopprykkede lag, ingen turte å ta særlig sjanser og det var sikkert litt nervøsitet. Scoringen endret kampen, sier Kastrati til VG.

Som i forrige kamp mot Vålerenga fikk han sjansen fra straffemerket etter selv å ha blitt felt av Nikita Baranov. Kastrati sendte ballen til høyre, mens keeper Sean McDermott gikk andre veien - og dermed 1-0-ledelse for Sandefjord etter 67 jevnspilte minutter.

– Straffesparket var klart. Jeg fikk en dytt i ryggen og bestemte meg for det hjørnet allerede da jeg hentet ballen for å ta straffesparket. Etterpå var vi flinke til å drepe kampen. Det var deilig at vi også holdt nullen, sier Sandefjords toppscorer som mener laget til nå har motbevist alle ekspertene som dømte dem rett ned før sesongen.

– Vi har vist at vi har hjerte. Men det er vel jobben deres å mene ting, og det er forståelig at de tippes oss ned. Det skal vi motbevise!

Innbytter doblet

Han så slutten av kampen fra benken som han også har hatt for vane så langt denne sesongen. Trøbbel med lysken gjorde at han måtte gi seg bare fem minutter etter scoringen.

Det gjorde imidlertid ingenting for Sandefjord. For mannen trener Lars Bohinen sendte på banen for Kastrati - André Sødlund - brukte bare minutter på banen før han la på til 2-0.

Etter 78 minutter fikk han stå alene etter en corner fra venstre, og løftet ballen opp i nett-taket fra kort hold.

– Det var det første, men forhåpentligvis ikke det siste, gliste unggutten selvsikkert til Eurosport om sitt første mål i Eliteserien.

Også trener Bohinen var en fornøyd mann etter kampen.

– Vi hever oss i annen omgang og slipper vel ikke til en eneste sjanse i mot. Nå har vi spilt fire kamper og vist at vi har tatt nivået.

- Tungt å stå her med null poeng

Etter å ha åpnet sesongen med to tap står Sandefjord nå med seks poeng etter to strake seire. For Kristiansund ble det blytungt etter den historiske hjemmeseieren mot Brann i forrige runde. Laget skapte ikke en eneste sjanse på 90 minutter i Vestfold - men fulgte kampplanen godt ifølge trener Christian Michelsen.

– Vi spilte en god bortekamp inntil straffesparket. Vi fikk kampen inn i sporet vi ønsket, og borte vet vi det da åpner seg etter hvert. Men så scorer de på et uheldig tidspunkt, og det måtte et straffespark til sier Michelsen til VG som en av de siste ut av bortegarderoben.

– Egentlig var det en typisk 0-0-kamp med lite sjanser begge veier. Derfor er det litt tungt å stå her med null poeng. Men det er en del av læringskurven vår det, og vi må lære fort hvis vi skal delta i dette selskapet over tid.

VG Live: Slik var kampen.

Uten Qaka

Det har Michelsen rett i. For de to nyopprykkede lagene som ble spådd en tøff kamp for å overleve i Eliteserien før sesongen, viste særlig før pause lite for å gjøre de tipsene til skamme. Begge lag presset lavt fra start og tok liten risiko, og greide heller ikke å holde ballen i laget når de først fikk den over på motstanderens halvdel. Kristiansund savnet tydelig sin playmaker Kamer Qaka, og prøvde seg stort sett på tidlige gjennomspill i bakrom mot spissduoen Benjamin Stokke og Jonas Rønningen – uten å treffe.

Sandefjord var lenge særdeles tannløse, men tilrev seg et gradvis overtak utover i første omgang. Presisjonen var imidlertid for dårlig, enten det var Pau Morer som prøvde seg på gjennomspill, Joackim Solberg Olsen som slo inn fra venstre eller Elliot Kebbie fra høyre.

Nærmest var hjemmelaget på overtid av omgangen da Abdoulaye Seck headet et innkast over mål – men keeper Sean McDermott hadde kontroll. Kristiansund på sin side hadde ett skudd på mål, et forsøk fra 20 meter som trillet inn til Sandefjord-keeper Ingvar Jonsson.

Sjanseløse Kristiansund

JUBEL: Kastrati feirer sin 1-0-scoring mot Kristiansund med Sandefjord-benken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

I annen omgang fortsatte det lenge i samme stil, og det tok 56 minutter før kampens første sjanse. Pau Morer skjøt en halvmeter utenfor fra rundt 17 meter, men spanjolens forsøk bar om ikke annet bud om det som skulle komme. Etter Kastratis straffescoring og Sødlunds dobling handlet alt om Sandefjord, mens Kristiansund faktisk ikke skapte en eneste sjanse på 90 + 3 minutter.

– Det er vanskelig å si hvorfor vi starter kampen såpass svakt. Vi har hatt en god oppladning, så det er noe jeg må snakke med spillerne om. Det har vært enkelt å motivere seg for kamper mot Rosenborg og Vålerenga, kanskje ble det annerledes her mot Kristiansund der vi var favoritter, sier Lars Bohinen.

Han må klare seg uten sin sentrale midtbane med William Kurtovic (fikk sitt tredje gule) og Enric Valles Prat (ut med strekk) i neste kamp mot Strømsgodset.

– Vi får se hva slags lag vi greier å komponere. De to er viktige ballvinnere for oss, sier Bohinen.