VG vurderer gullkampen: Rosenborg favoritt – her er Branns fordeler

Eliteserien er nesten halvveis, og Rosenborg og Brann skiller seg tydeligst ut på tabelltoppen. VG har sett på syv faktorer som kan bli avgjørende i en potensiell gullkamp mellom to av gigantene i norsk fotball.

1. De kommende rundene

Ketchup-effekten kom for Rosenborg etter 61 minutter mot Sogndal. Det kan sprute mer av RBK-resultatene den kommende måneden i Eliteserien: De fire neste rundene går mot Kristiansund (borte), Sandefjord (hjemme), Sogndal (nå borte) og Kristiansund (hjemme) igjen.

Samtidig har Brann det på papiret vanskeligere i Vålerenga (hjemme), Stabæk (borte), Sarpsborg (hjemme) og formlaget Aalesund (borte). Dermed kan Rosenborg skaffe seg en luke til bergenserne i løpet av sommeren.

Fordel: Rosenborg

2. Status i stallen

Sommerens overgangsvindu åpner straks – og Brann har flere spillere på kontrakter som går ut etter denne sesongen. Det betyr at disse spillerne allerede nå kan snakke med potensielt nye klubber de kan spille for fra 1. januar neste år.

Eller – hvis Brann skal tjene penger på å selge disse spillerne – må det skje nå. Branns sterke høyreside er i en slik situasjon; Amin Nouri virker ikke interessert i å forlenge, angriper Daniel Braaten (35) er antagelig det motsatte.

Tredjemann i trioen er klubbens beste spiller denne sesongen, Fredrik Haugen. Midtbanestjernen har kontrakt til juni neste år, men situasjonen er litt ekstra kinkig her:

Supportergruppen Softball bidro nemlig til å kjøpe Haugen fra Løv-Ham og «eier» Haugen 50 prosent. Skal Branns gode hjelpere få tilbake penger – som trolig blir re-investert i nye spillere til Brann – er Softball antagelig avhengig av å få inn litt for Haugen.

Og han kan selges dyrere nå enn om et halvt år, etter hans gode vårsesong. Samtidig ønsker Brann å forlenge kontrakten

Artikkelen fortsetter under videoen av Haugen!

Dessuten kan keeper Piotr Leciejewski være på vei ut denne sommeren, og Brann har uttrykt at det eventuelt betyr ny målmann inn. Mens Rosenborg – som stort sett har et nytt lag og de aller fleste på lange kontrakter – har signalisert at de ikke selger noen før Europa-spillet er avklart mot slutten av august.

Fordel: Rosenborg

3. Europa-programmet

Rosenborg har tatt mål av seg og lagt opp treningsdosene for å kunne spille seg inn i Champions League eller Europa League denne høsten. Resultatene i kvaliken vil i stor grad definere denne RBK-sesongen og være Kåre Ingebrigtsens eksamen.

For Brann blir det mer et friminutt; Klubbens andreplass fra i fjor har gitt de muligheten, men de vil neppe være like desperate som Rosenborg i å delta i Europa – bare to år etter at de var midt på tabellen i Obos-ligaen.

Fordel: Brann

4. Toppkampene



Basert på topp 7-lagene på dagens Eliteserie-tabell, har Brann de fleste av de seks rivalene nærmest på tabellen igjen hjemme i Bergen. Både Vålerenga, Sarpsborg, Odd – og Rosenborg skal til Brann stadion, der klubben knapt har tapt med Lars Arne Nilsen som trener.

Rosenborg har fire bortekamper i topplagsegmentet: Altså Brann – pluss Molde, Aalesund og Odd. Samtidig har de Sarpsborg og Vålerenga på Lerkendal.

Brann skal møte Vålerenga i Oslo og må til nordvestlandet til Molde og Ålesund.

Alle de tre matchene går på kunstgress, og naturgresslaget Brann har ikke vært spesielt sterke på plast så langt i år: Én seier mot Sogndal. Ellers tre uavgjorte og ett tap.

Rosenborg, også naturgresslag, har én kamp og én seier på kunstgress (Sarpsborg) og har igjen syv kunstgresskamper. Datoen som gjelder, er 22. oktober. Da møtes Brann og Rosenborg i Bergen – nøyaktig på samme dato som seriefinalen mellom samme lag og på samme bane for 11 år siden. Da vant Rosenborg.

Knapp fordel: Brann – artikkelen fortsetter under tilbakeblikket fra 2006!



5. Ressurser



Klubbene kan forsterke i sommervinduet, men det spørs hvor mange nye som finner veien til henholdsvis Lerkendal og Brann stadion denne sommeren.

Bergenserne virker å være mest opptatt av å sikre dagens spillere i å være med videre, noe relasjonsbyggeren Lars Arne Nilsen først og fremst ønsker. På keeperplassen kan de bli tvunget ut i markedet, men etter nedrykket og en omstrukturering av økonomi og lønnspolitikk, har ikke Brann uutømmelige ressurser til spillerkjøp.

Rosenborg handlet flere før sesongen og skal bygge et lag av disse, men bekreftet i går at de håper å kjøpe vingen Milan Jevtovic, som enn så lenge har vært på lån.

Fordel: Rosenborg

6. Spillestil

Mens Rosenborg har slitt med å finne 2015- og 2016-utgavene av seg selv og må øve inn nye spillere i hvert ledd, er ingen i Bergen i tvil om hvordan Lars Arne Nilsen ønsker å spille fotball.

Brann har bygd videre på sitt bunnsolide kollektiv og defensive struktur fra fjorårssesongen, og spillerne har vært lojale til Nilsens prinsipper siden han overtok.

Dessuten har Brann i stor grad unngått skader og kun gjort få og taktiske utskiftninger i en relativt klart definert startellever denne sesongen. Det hjelper dessuten å ta poeng på svake dager – som de gjorde i Sarpsborg denne runden.

Fordel akkurat nå: Brann – artikkelen fortsetter under videoen!

7. Erfaring

Rosenborg har vunnet fire titler på to sesonger (fem om du regner med «Mesterfinalen» mot nettopp Brann), mens bergenserne har gått fra Obos-ligaen til å gjeninnta toppsjiktet i Norge på bare to år.

Brann har et rutinert mannskap om du ser på alder og antall toppkamper, men med få unntak er de fleste spillerne et stykke unna Rosenborgs erfaring i å spille om pokaler når det drar seg til utover høsten.

Fordel: Rosenborg

Konklusjon



VG ender på 4-3 til Rosenborg i disse syv utvalgte kategoriene – og målt i kvalitet på laget, vil også Rosenborg være vurdert foran Brann.

Vi minner dessuten om at Sarpsborg og Aalesund er hakk i hæl bergenserne på den svært jevne Eliteserietabellen – og på topp syv akkurat nå, inngår både Molde, Vålerenga og Odd.

