VG mottok e-post fra avsender som NFF mener er Edvartsen

NFF mener å ha avslørt at Svein-Erik Edvartsen (38) står bak flere e-poster fra ukjente e-postkontoer. Også VG er blitt kontaktet av en av de aktuelle kontoene.

Tirsdag ble den mangeårige toppdommeren avskjediget fra sin sivile jobb på Ullevaal stadion fordi han ifølge Norges Fotballforbund har «utført handlinger som er uforenlig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar».

En av hovedårsakene skal være at NFF mener Edvartsen har stått bak en rekke e-poster i andres navn – med den hensikt å sette seg selv i et godt lys og samtidig sverte dommersjef Terje Hauge og andre dommerkollegaer.

Les også: Her er e-postene NFF mener Edvartsen har sendt

Samme avsender



En av e-postene som Norges Fotballforbund mener stammer fra Svein-Erik Edvartsen, ble sendt til en rekke NFF-topper 12. mars i år, klokken 12.39. «Befriende åpenhet i VG i dag, ros til NFF», sto det i emne-feltet.

Svein-Erik Edvartsen om dommerbråket: – Har vært jævlig for familien

Etter en kort innledning hyller vedkommende åpenheten til Edvartsen. Ifølge Norges Fotballforbund er e-posten en av flere som knyttes til dommeren gjennom en IP-adresse:

SENDT TIL NFF: Denne e-posten ble sendt til en rekke NFF-topper 12. mars i år.

Les også: Dette er e-posten NFF-sjefen sendte til Edvartsen

Fem minutter senere, klokken 12.44, mottok en VG-journalist en nær identisk e-post fra samme konto NFF hevder at stammer fra Edvartsen. Teksten er med få unntak helt lik den e-posten NFF mottok fem minutter tidligere, og inneholder mange rosende ord om Edvartsen og kritikk av manglende åpenhet i Norges Idrettsforbund (NIF).

Les også: NFF-sjefen totalslakter Edvartsen i intern e-post

Norges Fotballforbund ønsker ikke å kommentere de nye opplysningene.

– NFF registrerer dette, men ønsker ikke å kommentere VGs dokumentasjon, sier direktør for kommunikasjon og samfunn i Norges Fotballforbund, Svein Graff.

Stort omfang



Edvartsen-siden har avvist at han har noe å gjøre med de fire e-postene.

Historien om Svein-Erik Edvartsen: Fra sirkusdirektør til 25 år med ståhei

Onsdag ga advokat John Christian Elden denne uttalelsen:

– Arbeidsgiver har presisert skriftlig at det kun er de fire oversendte e-postene som er grunnlag for deres avslutning av arbeidsforholdet. Jeg synes det er absurd, men må jo tro dem, for de lyver vel ikke her heller?