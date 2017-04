Verste Viking-start siden 70-tallet

STAVANGER (VG) (Viking – Tromsø 1-2) Tap i de to første seriekampene er ikke noe siddisene har sett maken til siden 3. mai 1970. For tidlig å trykke på alarmknappen, mener treneren.

- Det er tungt. Blytungt.

Humøret til kaptein Andre Danielsen er ikke til å ta feil av etter at poengene glapp både mot Vålerenga borte og TIL hjemme.

Siden siddisene rykket opp til den øverste divisjonen i 1988, har de aldri tapt de to første seriekampene. Man må nemlig tilbake til året da Roar Strand og Alan Shearer ble født, 1970, for å finne forrige gang det var null poeng etter to kamper for de mørkeblå. Da ble det 2-0-tap mot HamKam i første runde, før Sarpsborg ble for sterke borte og vant 2-1.

- Vi har hatt uflaks. For to år siden tapte vi tre av de fire første og kom ut med 53 poeng til slutt. Så vi trenger ikke trykke på noen alarmknapper enda, sier trener Ian Burchnall i pressesonen etter kampen.

Tydelig frustrert og oppgitt over at poengene rant bort sammen med regnet i Stavanger. Det var også kaptein Andre Danielsen.

- Vi vet godt at vi må sette sjansene våre og være effektive i 90 minutter. Jeg så på klokken og det sto 89:56 eller noe, også går ballen inn. Nei, det er tungt. Fryktelig tungt, depper 32-åringen som har spilt hele sin seniorkarriere i Viking foruten et låneopphold i Bryne i 2005.

VALGTE UNGT: Ian Burchnall var tidlig ute av garderoben for å prate med pressen. Der sa han blant annet de unge skulle få skinne i torsdagens kamp mot TIL. Syv spillere i troppen var under 23 år, og fem under 20. Det ga derimot ikke resultatet han håpte. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Verre kan det bli

Foreløpig ringer det ingen alarmbjeller hos midtbanespilleren, men en kjapp titt på Vikings program fremover, tegner et bilde som fort kan bli enda svartere enn det er nå.

- Ja hele pakken kommer nå, først med Sarpsborg borte som blir en meget, meget tøff kamp.

Deretter venter Rosenborg og Odd hjemme, før slaget om Vestlandet venter i Bergen i slutten av måneden.

- Det lille positive er at vi skaper sjanser, fortsetter han og tvinger frem et lite smil.

Danielsen kom selv nær scoring ved to anledninger, begge på frispark, men hvor blant annet tverrligger sto i veien.

- Symbolsk for hvordan ting er for oss nå: Marginene er litt i mot oss, sier han.

Mener TIL kastet bort tiden

Det er også trener Burchnall enig i. Briten som aldri før har hatt hovedansvaret som trener, får garantert mye å tenke på frem mot de tøffe kampene.

- Det blir en stor utfordring for oss, men vi har ikke tid til å sitte å dvele med det. Vi må reise oss igjen og gjøre så godt vi kan.

Han legger først og fremst ansvaret for tapet på seg og sitt lag, men mener Tromsø ødela kampen ved å hale ut tiden tidlig.

- Vi får et mål i mot, og når keeperen deres bruker et minutt hver gang, så kommer vi ut av rytmen.

- Kaster de bort for mye tid?

- Ja, men de gjør det fordi dommeren tillater det. Jeg sa til fjerdedommeren etter det første målet at nå kommer de til å la dem drepe kampen. Og det skjedde. Keeperen bruker altfor lang tid ved hvert utspark og ingenting blir sagt.

Tromsø tar kritikken med knusende ro.

- Vi er på bortebane og da blir det vel fort slik, forteller trener Bård Henning Flovik.

- Det er ikke vi som er på hjemmebane og skal underholde, legger han til.

Med seieren krøp TIL opp på femteplass i Eliteserien med like mange poeng som Brann på fjerde. Søndag venter Sogndal hjemme på Alfheim.

