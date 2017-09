Vålerengas nye stadion: – Mange trodde det var tull

Ap's Jan Bøhler avviser at det er et valgkamptriks når han mener det er på sin plass å minne om det 11 år gamle VG-bildet som viser at han tilbyr Vålerenga å kjøpe tomten der klubbens stadion nå står klar – for én krone.

– Det er litt moro at det som den gang ble sett på som en spøk, er blitt noe av. Mange trodde det var tull. Når stadion nå endelig er ferdig, etter syv års diskusjon i Oslo kommune og på dagen 11 år etter VGs sak, kan man si at det var en lykkekrone, sier Jan Bøhler (65) til VG.

HALVVEIS: Vålerenga-trener Ronny Deila foran det som nå er blitt Vålerenga stadion. Bildet er tatt i februar i år. Foto: Frode Hansen , VG

Det var daværende Ap-sjef i Oslo, Rune Gerhardsen (gruppeleder i bystyret), som i 10. september (i VG) gikk i bresjen for at Vålerenga skulle få overta tomten ved Valle Hovin for symbolske én krone – mot at klubben ville bygge sin etterlengtede stadion der.

Og ikke på Sørenga i Oslo havn, som var et alternativ (antatt tomtepris 2006: 700-800 millioner).

Forskjellsbehandling

Daværende styreformann i Vålerenga Idrettsforening, Odd Skarheim, holdt «lykkekronen» opp mot fotograf Gøran Bohlin, flankert av VIF-styremedlem Solveig Torsvik, Gerhardsen, Klanen-leder Gjermund Nordtug og Jan Bøhler.

– Det skulle vise seg at det var et viktig og avgjørende steg for at det skulle bli noe av, sier Jan Bøhler.

– Hvorfor tok det så lang tid?

– Dengang var Vålerenga nærmere toppen i norsk fotball enn i dag. Hensikten var å gi klubben en tydeligere rolle i byen. Høyre mente det var forskjellsbehandling, og den kritikken var forståelig. Det var mye frem og tilbake, daværende byråd var imot. Vedtaket ble fattet i 2008, opsjonsavtalen ble behandlet i september 2014, svarer stortingspolitikeren.

Det tok altså åtte år fra VGs oppslag til saken var klar: Vålerenga skulle få sin egen hjemmebane, som følge av «gaven fra byen» – én krone for tomten.

– En fjær i hatten for Ap?

– Nei, det var tverrpolitisk enighet om det, med Ap, Fremskrittspartiet, SV og Venstre, svarer Bøhler – mangeårig medlem av hovedstyret i Grorud Idrettslag, men uten tvil Vålerenga-tilhenger.

Kommersielt navn=rart

Han mener «alt er opp til Vålerenga» når det gjelder å gjøre god forretning av arenaen. På spørsmål om hva Oslo kommune får ut av handelen, svarer han en videregående skole og idretts-barnehave (i stadionlokalene).

Vålerengas Eliteserielag spiller sin første kamp på stadion ved Ringveien mot Sarpsborg 08 søndag. Bøhler mener at den heter Vålerenga stadion (egentlig Vålerenga kultur- og idrettspark), og at den bør hete det for evig tid.

– Jeg synes det blir rart med et kommersielt navn, sier han.

For 11 år siden, da en krone for tomten-bildet ble tatt, snakket man om en tilskuerkapasitet på 31.000 (nå 17.000) og en skøytehall vegg i vegg med fotballstadion. Da var det imidlertid også snakk om at Norge ville arrangere fotball-EM og OL i Norge. Begge deler er senere skrinlagt, i motsetning til «spøken» Vålerengas nye stadion.