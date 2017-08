Vålerenga-paradokset som sender Deila i tenkeboksen

ULLEVAAL (VG) (Vålerenga-Tromsø 0-0) Her er paradokset som bekymrer VIF-sjef Ronny Deila (41): Vålerenga har ballen mest av alle i Eliteserien – men ligner likevel på et bunnlag.

– Jeg kommer til å sette meg ned og tenke veldig. Det trengs, for dette var ikke bra nok, sier Vålerenga-trener Deila til VG etter 0-0 mot bunnlaget Tromsø i en heller trist Ullevaal-avskjed.

Neste hjemmekamp spilles på Valle, på Vålerenga kultur- og idrettspark, men først må Vålerenga komme på rett kjøl i oppgjørene mot Lillestrøm på Åråsen og Rosenborg på Lerkendal i cupen.

Forskjellen mellom Rosenborg, som har hentet Anders Trondsen for 15 millioner kroner og som jakter på Samuel Adegbenro for tilsvarende sum, og Vålerenga, ser bare ut til å øke.

– Hvis du snakker om penger, så er det ikke tvil om det. Men det er mer enn penger i fotball, og jeg ser at de satser tøft. Det er bra for norsk fotball at det er klubber som virkelig har ambisjoner og vil gjøre noe ute i Europa, sier Deila.

Savner annerledes-type

Faktum er at Vålerenga spiller mer ball enn både Rosenborg og Sarpsborg 08 – uten synlige resultater. «Enga» har høyest pasningssikkerhet av alle og «leder» også ballbesittelse-statistikken, ifølge Opta.

– Hvorfor får dere ikke uttelling?

– Vi har nok litt for like typer på banen. Det er klart at Moa er viktig for oss. Han er god på innlegg, har litt størrelse og truer bakrom. Bård (Finne) kan også true endel bakrom når han spiller på kanten. Fitim Azemi og Henrik Kjelsrud Johansen er typer som kan ta for seg i boksen, sier Vålerenga-treneren – som nok en gang måtte klare seg uten Moa.

Belastningen på spissens ben blir neppe mindre når Vålerenga skal spille samtlige hjemmekamper på kunstgress.

– Det får vi se på. Moa er en bunnseriøs spiller, og en fantastisk kar, men han har slitt med kneet sitt – og det er bekymringsfullt, vedgår Deila.

– Hva er ditt største ønske for den nye hjemmearenaen?

– At vi skal skape en atmosfære og happening hver gang vi spiller på hjemmebane. At vi får et stadion i lokalmiljøet vårt blir viktig.

– Savner du intimitet og nærhet til publikum?

– Ja, det kan bli kjempepositivt.

Kaptein Christian Grindheim går med på å definere ellevteplasserte Vålerenga som et bunnlag.

– Hvis du ser på tabellen, så kan du godt det. Men vi føler at vi er bedre enn flere av lagene som ligger foran oss på tabellen. De har tatt poeng, og det har ikke vi. Men det er såpass tett at det ikke er så mange seirer som skal til, sier Grindheim.

Han sier følgende om Vålerengas paradoks:

– Å ha mye ballbesittelse er ikke synonymt med å score mye mål. Det er vi et levende eksempel på. Vi har lyst å utvikle spillestilen. Vi må bli tøffere på siste tredelen, og ta løp som skaper rom for andre.

Grindheim mener Tromsø lå fryktelig dypt i annen omgang, og at det var noe av årsaken til at hjemmelaget ikke skapte noe som helst de siste 45 minuttene.

– Parkerte bussen? Jeg vet ikke. Vi parkerte ikke bussen i første omgang, men vi er ikke gode nok til å spille i 90 minutter. Vi visste at vi måtte forsvare oss i deler av kampen, men når vi får ballen – så er det det vi må jobbe med. Men vi skapte jo noen sjanser, sier Tromsø-trener Simo Valakari.