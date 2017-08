ULLEVAAL (VG) (Vålerenga-Tromsø 0-0) Ronny Deila klarte aldri å gjøre Ullevaal til en fryktet arena – og avskjedskampen mot Tromsø ble en trist opplevelse.

Oslo-laget skapte litt i første omgang, men etter hvilen kom Vålerenga knapt til én eneste sjanse mot bunnlaget fra nord. Da dommer Tom Harald Hagen blåste av 0-0-oppgjøret, kom pipekonserten fra VIF-supporterne.

De håper nok på bedre tider når klubbens nye hjemmebane blir innviet 10. september - mot Sarpsborg 08.

Fire seirer, fire uavgjorte og ett tap har det blitt på Vålerengas ni Eliteserie-hjemmekamper i år.

– Vi kom for å ta tre poeng, så vi er litt skuffet over at det ikke blir mer enn ett. Men sånn som kampen ble, så tenkte vi å «close» kampen og ta med oss ett, sier Tromsø-stopper Simen Wangberg til Eurosport.

Poengsnittet til Vålerenga på hjemmebane er på 1,78 – ikke så aller verst, men seirene har kommet mot bunnlagene Viking, Sogndal og Kristiansund – og erkerival Lillestrøm.

Tromsø gjennomførte en ok bortekamp. Simo Valakari tok sitt første poeng etter at han overtok som sjef, og defensivt var det lite å utsette på laget som rykker forbi Viking på tabellen etter poenget på Ullevaal.

– Jeg er fornøyd med å holde nullen. Alt i alt, ok i første omgang, men i andre omgang ble vi slitne. Vi ga bort ballen for lett, mente Tromsø-trener Simo Valakari.

Første omgang ble en daff affære, og fyrverkeriet var heller ikke spart til annen omgang. Daniel Fredheim Holm og Bård Finne (x2) hadde scoringssjanser for Oslo-laget, mens Thomas Lehne Olsens headeforsøk ble Tromsøs eneste mulighet i første omgang.

Begge lag ropte på straffespark i omgangen – uten å få gehør av dommer Tom Harald Hagen. Vålerenga ropte forgjeves da ballen ble sparket opp i hånda på Christian Landu-Landu, mens Tromsø-trener Simo Valakari protesterte voldsomt da Lehne Olsen gikk i bakken etter en duell like før pause.

Trolig gjorde dommer Hagen riktig i begge situasjoner.

