Vålerenga forventer 6-7 millioner i året for arenanavnet

Ullevaal stadion er historie, men hva skal den nyfødte babyen på Valle hete? Fra seks-syv millioner kroner i året kan du få bestemme navnet på Vålerengas nye stadion.

VIF-direktør Erik Espeseth jobber intenst med å selge navnet på det som inntil videre heter Vålerenga kultur- og idrettspark. Han forteller at to tilbud er blitt avslått, og avviser at han er stresset for at en avtale ikke er blitt signert.

Krever minst femårsavtale



– Norges mest attraktive markedsplass er fortsatt ledig. Jeg er helt sikker på at stadionnavnet kommer til å bli solgt, men jeg kan ikke fortelle deg når det blir, sier Espeseth, like optimistisk nå som da han ble nummer fire i den aller første utgaven av realityserien Robinson.

– Hva er prisen?

– Skal du eie stadionnavnet på vår nye hjemmebane, så må du minimum betale seks-syv millioner kroner i året. Prisen avhenger av bransjetilknytning og graden av skreddersøm. Og avtalen må være på minst fem år. Ideelt sett bør den være på ti år. Hvis du først bekler en stadion med ditt navn, så vil det henge ved det i lang tid, svarer VIF-lederen.

Samtidig understreker han at en slik prosess er kompleks, og at det er mange hensyn som skal tas.

– Det er for eksempel uaktuelt at vi kaller den Beate Uhse Stadion, sier en lattermild Espeseth, og sikter til en av verdens største erotiske kjeder.

Har avslått to tilbud



– Vi ønsker en langsiktig partner der vi passer til hverandre. Vi har vært i dialog med en rekke aktører, og er fortsatt i samtaler med seks-syv potensielle sponsorer. Vi har fått to tilbud som vi har avslått, og vi var veldig nær en avtale med en stor internasjonal aktør som ble avslått fra deres hovedkontor i siste finalerunde. Men vi føler at vi er attraktive, både fordi Vålerenga er et spennende prosjekt, og ikke minst beliggenheten som er ekstremt spennende for en aktør som ønsker synlighet for å få frem sitt varemerke.

– Når tror du at dere vil komme i mål med dette?

– Jeg håper fortsatt at vi kan lande det før stadionåpningen mot Sarpsborg 10. september. Og vi jobber både med å selge stadionnavnet og tribuneseksjoner. Men vi er ikke avhengig av å rekke den første hjemmekampen. Enn så lenge heter vår nye stadion Vålerenga kultur- og idrettspark. Jeg velger å si at vi skifter navn når vi får på plass en partner som matcher Vålerenga og det vi står for, og som ønsker å eksponere seg på den fantastiske arenaen vi bygger.

Blir godt synlig fra luften



Sportslig sett har sesongen så langt vært skuffende for Oslo-klubben, men fotballederen med bakgrunn fra Stabæk, Rosenborg og Strømsgodset – før han i fjor ble hentet til Vålerenga – trekker frem beliggenheten som trumfkortet i prosessen med å selge arenanavnet.

– Vi ligger ikke langt unna innflygingen til Gardermoen, og blir godt synlig fra luften. For den rette aktøren kan det være strategisk interessant. Dessuten kjører 65.000 bilister på Ringveien forbi stadion hver eneste dag, for å nevne noe.

– Hvor mye mer penger vil den nye hjemmebanen generere?

– Det er litt tidlig å si noe om. Vi skal ha et styremøte 21. august der jeg kommer til å legge frem mine foreløpige tanker om budsjett for 2018. Nå vil vi få 100 prosent kontroll på VIP- og hospitality-biten selv, med blant annet 1500 VIP-plasser. Det er klart at dette vil gi oss et helt annet utgangspunkt enn det vi hadde på Ullevaal stadion, sier Erik Espeseth.

