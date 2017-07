Vålerenga avventer ny kontrakt for aldrende Grindheim

VALLE (VG) Fire viktige Vålerenga-spillere har kontrakter som går ut etter sesongen.

Herman Stengel, Jonatan Tollås Nation, Christian Grindheim og Enar Jääger.

Dermed er det knyttet spenning til om de også spiller i Vålerenga-drakt neste sesong.

– Vi har ganske bra kontroll på alle sammen, så får vi se hva som er mulig å gjøre og hva vi vil skal skje, sier Vålerenga-trener Ronny Deila.

Følg Kristiansund – Vålerenga LIVE klokken 19.00

Grindheim: – Klubben får vurdere om jeg er for gammel

Samtlige av spillerne på utgående kontrakt har vært involvert i mer enn ti av lagets 16 seriekamper denne sesongen, men for Christian Grindheim (34 år mandag) og Enar Jäager (32) lar ny kontrakt vente på seg.

– Det er først og fremst Tollås og Herman vi har snakket med, sier Deila, i videoen du kan se øverst i saken.

– De to andre er litt «oppe i årene» og vi vil selvfølgelig se an litt hva som skjer med skader og så videre, legger han til.

Les også: Wæhler kritisk til Deila-uttalelser

Se hvem som trener med Vålerenga i sommer:

Grindheim nærmer seg 200 seriekamper for Vålerenga og er kaptein for klubben. Midtbanespilleren tar ikke noe for gitt vedrørende fremtiden.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Klubben må tenke på om jeg er for gammel eller hva jeg er, sier kapteinen.

– Jeg sier sikkert ikke «nei, takk» hvis de tilbyr meg ny kontrakt, legger han til.



Les også: Her er Grindheims råd til Ødegaard

Nærmer seg enighet med Stengel og Tollås Nation

Herman Stengel fortalte til VG i mai at han ikke hadde hørt noe fra Vålerenga angående ny kontrakt.

Følg Kristiansund – Vålerenga LIVE klokken 19.00

Jonatan Tollås Nation (27) bekrefter at han etter all sannsynlighet kommer til å forlenge kontrakten i nær fremtid.

– Det er agenten min som tar seg av det. Vi er så å si enige med klubben om betingelser. Jeg regner med at det går i orden, sier midtstopperen.