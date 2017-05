Uviss Moa-skade – usikkert når Vålerenga-spissen er kampklar igjen

VALLE (VG) Gjennom en skadefri vinter så Mohammed Abdellaoue (31) ut som toppscorermateriale. Nå trener Vålerenga-spissen fortsatt alternativt etter å ha vært ute den siste måneden.

Når Moa kommer tilbake i kampform, er det tilsynelatende vanskelig å spå noe om.

– Hadde jeg visst det, skulle jeg svart deg. Det går fremover. Jeg håper han trener for fullt fra mandag av, men han må være hundre prosent for å trene, og det er han ikke per nå, opplyser Vålerenga-trener Ronny Deila til VG.

Les også: Møter Manchester United i sommer

Spilt to av seks



Søndagens seriekamp mot Stabæk på Ullevaal blir den femte matchen uten Moa på banen. Torsdag denne uken trente han svømming og fredag holdt han også på i «gymmen».

– Det begynner å nærme seg, sier Abdellaoue selv om når ankelskaden, som oppstod etter en motstandertakling med påfølgende overtråkk i første runde mot Viking, vil slippe taket.

Se høydepunktene fra kampen – artikkelen fortsetter under videoen!

31-åringen er mer glad i å score mål enn å snakke skader. Han var tilbake på banen i tredje serierunde mot Sandefjord, men siden har ingen sett ham i Vålerengas berg-og-dalbane-innledning på 2017-sesongen.

– Men fra sommeren i fjor har jeg vært med på nesten alt, påpeker Abdellaoue – som slet voldsomt med skader i sin siste sesong i tyske Stuttgart i 2014/15.

– Skaden jeg har fått nå, kan jeg ikke gjøre noe med. En smell fordi du blir taklet bakfra. Det kan du ikke gardere deg mot. Belastningsskader og det jeg slet med før, er så og si borte, argumenterer han og banker i bordet.

– Var det dumt å spille kampen mot Sandefjord?

– Vanskelig å svare på. Jeg testet og følte meg fin til den kampen og fikk problem etterpå. Var en avgjørelse jeg tok med det medisinske. Så det er ikke noe tema, svarer Vålerenga-spilleren.

Leste du? – Er kommet til en bånnklubb

50 prosent av matchene



Etter Stabæk-kampen søndag har Vålerenga spilt 48 seriekamper etter at Moa kom «hjem» til Oslo og norsk fotball sommeren 2015 – takket være penger fra investor Tor Olav Trøim. Men angriperen vil kun ha vært på banen i 24 av dem. Altså nøyaktig halvparten.

– Ikke så mye å si om det. Selvfølgelig vil jeg være på banen hele tiden, men tenker du på hvordan fysikken min var da jeg kom hit, er det veldig stor forskjell, svarer Abdellaoue.

Han så virkelig ut til å være på gang i vinter. Åtte mål på seks treningskamper var best blant Eliteserielagene. Akkurat da fotballekspertene hadde lansert Moa som en outsider til toppscorertittelen, kom taklingen fra Vikings Steffen Ernemann allerede i første runde.

– Når man først får den smellen, er det ikke noe å gjøre med. Litt irriterende, selvfølgelig. Du vil være på banen, ikke sykle og svømme og andre ting, sier Abdellaoue – som svarer «alt er mulig» på om han kan være kampklar til fotballfestdagen 16. mai.

Mot Stabæk kan Bård Finne (22) få tillit som midtspiss i Ronny Deilas førsteellever. Uten å garantere at så skjer, innrømmer Vålerenga-treneren at han iallfall vil se bergenseren oftere foran mål.

– Det er det ikke tvil om. Vi må få han inn mer der. Uansett hva han spiller, kant eller spiss, så er han en målsnik, sier Deila.