Utvist Brann-spiller om AaFKs drømmegoal: – Sleivspark

BERGEN (VG) (Brann – Aalesund 1-1) Førsteberøringen var nederlandsk fotballmagi. Men var Edwin Gyasi (25) supersmart eller heldig da han banket inn 1-1-goalen som torpederte jubelkvelden for Brann?

Det ble iallfall ikke Aalesund-helten eller Branns midtbanesjef Sivert Heltne Nilsen enige om i intervjusonen på Stadion søndag kveld.

– Det målet de får, er en vill touch. Så er det et sleivspark. Han prøver å legge inn og klinker den i motsatt kryss. Han sa det til venstrebacken vår at det ikke var mulig å ha så flaks, hevder Heltne Nilsen overfor VG.

– Han sa han prøvde å legge inn, melder venstrebacken – som heter Ruben Kristiansen – til VG.



Ler av påstanden



Men 25-åringen fra Amsterdam bare ler når han blir konfrontert med den angivelige innrømmelsen:

– Jeg har ikke snakket med noen Brann-spillere. Selvfølgelig må de si noe slikt for å beskytte seg selv, sier Gyasi.

Selve dempingen av Fredrik Carlsens gjennombruddspasning kunne ikke Dennis Bergkamp gjort bedre. Om hva han tenkte da han banket ballen inn mellom Brann-keeper Piotr Leciejeski og nærmeste stolpe, sier han:

– Førstetouchen hadde jeg i hodet, jeg visste at jeg skulle ta den imot sånn. Når ballen var foran meg skjønte jeg at noe ville skje, så jeg bare banket den inn. Men jeg visste ikke om den ville gå inn, beskriver Aalesunds høyrekant.

GOD START: Brann-back Amin Nouri feirer sin «målgivende» sammen med Gilli Rolantsson og Kristoffer Barmen etter at Kaj Ramsteijn (sittende) har sklidd ballen forbi sin egen keeper Andreas Lie. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Avslutningen fra spiss vinkel overrasket iallfall en feilplassert Leciejewski – og dolket i filler all Brann-entusiasme for de ni minuttene som gjensto. Det hjalp ikke at Sivert Heltne Nilsen fikk sitt andre gule kort nesten umiddelbart etterpå og reduserte hjemmelaget til ti mann.

Råsterke før pause

– Det første kortet er litt billig, synes jeg selv. Dommeren kan sikkert forsvare det. Men keeperen (Andreas Lie) springer ganske lang vei ut fra målet sitt, sier Heltne Nilsen om kollisjonen med AaFKs formkeeper Andreas Lie i 1. omgang.

Det andre gule var det ingenting å si på. Lie mente dessuten at det første også var helt greit.

– Sivert sparker bort ballen fire-fem meter. Jeg kommer kanskje litt fort inn i situasjonen. Men han overspiller, jeg er så vidt borti ham, og han prøver å filme et rødt kort på meg og sparker bort ballen, mener Lie – som Aalesund kunne hylle hele veien hjem til Sunnmøre for at det ble poeng i Bergen.

For i hele 1. omgang så Brann ut som et lag som hadde det meste:

De hadde full kontroll bakover, de hadde en Daniel Braaten som (nesten) er konstant påskrudd og kombinerte fart, touch og muskler, de spilte med bergenserens selvtillit, en traust back som Ruben Kristiansen slo pasninger med hælen og prøvde på Ronaldo-driblinger – og Brann vant ballen mange, mange ganger høyt på motstanderens halvdel.

Slik blir de den plagsomme maskinen som maler og maler – og ledermålet kom nøyaktig slik:

Da Jakob Orlov ble en av flere Brann-spillere som ikke klarte å lure formkeeper Andreas Lie, kom de røde i en ny bølge umiddelbart. Midtbanespiller Fredrik Haugen fant høyreback Amin Nouri som plasserte innlegget i Aalesund-stopper Kaj Ramsteijn, som skled ballen i eget nett.

AaFK slo tilbake



Tendensen fortsatte en stund etter pause. Jakob Orlov løp på alt, høyretriangelet med Daniel Braaten, Fredrik Haugen og Nouri traff med kombinasjonene – og stopper Vito Wormgoor kunne punktert kampen da Brann omsider klarte å lage en skikkelig farlighet på den ene av sine tosifrede antall cornere.

– Tror 1. omgang er årsbeste av oss, fastslår Brann-trener Lars Arne Nilsen overfor VG.

Men istedetfor 2-0, 23 poeng og like sterk poengfangst etter 11 kamper i 2017 som i gullsesongen for ti år siden – ble det 1-1, «bare» 21 Brann-poeng og fortsatt andreplass bak serieleder Rosenborg.

For andre halvdel av 2. omgang var Aalesund plutselig vel så farlige som et tilsynelatende slitent hjemmelag. Gjestene hadde blitt spilt i over halve oppgjøret, men tryllet frem krefter og viste hvorfor de er Eliteseriens formlag.

Ga beskjed i pausen



Plutselig så spissduoen Lars Veldwijk/Mustafa Abdellaoue truende ut – og da Fredrik Carlsen løftet ballen frem til Edwin Gyasi, kom scoringen etter tulipantouchen fulgt av avslutningen fra «umulig» vinkel.

Aalesund-trener Trond Fredriksen innrømmer riktignok at Brann ga dem voldsomt med trøbbel før pause – mer enn det Rosenborg klarte på Lerkendal tidligere i år.

– Vi turde ikke ta vare på ballen og mistet den om igjen og om igjen. Heldigvis var det bare 1-0 til pause. Ja, vi er med i toppen av norsk fotballag og da må vi vise at vi er et godt fotballag. Det får jeg gode svar på i 2. omgang, oppsummerer Fredriksen – som måtte bruke pausen til å forklare spillerne at de er et topplag i Norge.

Han mener dessuten de skiller seg ut ved å kombinere et solid kollektiv med litt individuelt krydder. Pluss at de har en av ligaens aller beste keepere.

– Bare se på målet til Edwin Gyasi i dag. Vi har hatt lignende situasjoner med andre type spillere. Thrandarsson, (Sondre) Fet, Mos. Vi er ekle å møte når vi er på vårt beste, sier Fredriksen til VG.