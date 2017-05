Ulland Andersen lekte seg med kriserammede Viking

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Viking 4-2) Det som startet som en kamp mellom de to bunnlagene, endte med at Strømsgodset hoppet fem plasser opp på tabellen, mens Viking fortsatt ligger desidert sist.

Strømsgodset valset over Viking hjemme på Marienlyst i bunnkampen, til tross for en slurvete avslutning på kampen. Stavanger-laget står derfor fortsatt med kun fem poeng etter 11 kamper.

Statistikken er bekymringsverdig, og alt annet enn på deres side. Siden omleggingen til 16-lagsserie fra og med 2009, har Sandefjord (4 poeng i 2010), Stabæk (4 poeng i 2012) og Start (5 poeng i 2016) vært like dårlige eller dårligere enn Viking etter 11 kamper.

VG Live: Vi fulgte kampen her!

Alle disse har rykket ned med dunder og brak.

– Özil-klasse



Strømsgodset tok initiativet fra start i den første omgangen, og Viking lot seg presse lavt. Etter bare ti minutter kunne Eirik Ulland Andersen, etter en pen pasning fra Lars Vilsvik, trille ballen sikkert forbi Iven Austbø og score sitt tredje mål på fem kamper.

– Det er en fantastisk pasning i bakrom etter godt initiativ fra Ulland Andersen. Viking sover litt i forsvar, men jeg skal ikke ta noe bort fra prestasjonen til Vilsvik og Ulland Andersen, sa Eurosports kommentator Kjetil Rekdal om Strømsgodsets mål.

Viking hadde mer enn nok med å forsvare seg videre i den første omgangen, for Godset var svært farlige foran mål opptil flere ganger. Og like etter 30 passerte minutter ble vondt ble verre for Eliteseriens bunnlag.

Hjemmelaget fikk frispark i god posisjon for Ulland Andersen, som har vist frem frisparkfoten flere ganger i år. Han klinte til og traff muren, men ballen endte hos kaptein Jakob Glesnes som banket den forbi Austbø til 2-0, som var resultater til pause i kampen mellom cup- og seriemesterne fra 1991.

– Den pasningen til Lars var det Özil-klasse over, sa en fornøyd Ulland Andersen til Eurosport i pausen.

BRØT EN BARRIERE: Kaptein Jakob Glesnes jubler for sin første offisielle scoring for Strømsgodset etter 26 kamper. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Og det snudde heller ikke for bortelaget etter hvilen. Bassel Jradi gjennomførte en strålende enkeltmannsprestasjon fra venstresiden bare fem minutter ut i den andre omgangen. Han dro seg forbi Michael Ledger to ganger og satte ballen i mål til 3-0.

Samme mann sto også helt riktig plassert i boksen da Kristoffer Tokstad kom til innlegg etter et raskt frispark. Dermed sto det bare minutter senere 4-0, takket være Jradi som forlot banen etter 61 minutter til stående applaus.

Hevet seg - men fortsatt sist



Viking fikk en redusering etter drøye 66 minutter da Samuel Adegbenro førte an en kontring som endte hos Zymer Bytigi. Han plasserte ballen bak Espen Bugge Pettersen og ga Viking en etterlengtet scoring. Strømsgodset lot Viking ta over initiativet mot slutten av kampen, og dermed kunne Samuel Adegbenro, etter litt klabb og babb i feltet, redusere på ny til 2-4 like før 80 spilte minutter.

En oppløftende avslutning til tross, det ble likefullt en blytung aften for Viking-trener Ian Burchnall, som måtte se sitt lag tape for åttende gang denne sesongen.

– Det har nok blitt tøffere for Ian Burchnall enn han trodde, han visste at Viking måtte kjempe for å ikke rykke ned, men at de skulle ligge med fem poeng etter 10 kamper hadde nok ingen i Stavanger sett for seg. De trenger sannsynligvis 32 poeng for å unngå å rykke ned, det blir tøft å ta igjen, sa Rekdal før kampen.