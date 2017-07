ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm – Strømsgodset 2–0) Fotball er kunst, mener Chigozie Udoji (30). Derfor feiret spissen med baklengs salto da han scoret mot Strømsgodset.

Da Lillestrøms bulgarske spiss Chigozie Udoji gikk av Åråsen gresset etter 84 minutter ut i seieren over Strømsgodset, reiste kanarifansen seg og leverte en stående applaus som runget utover den varme julikvelden.

Da hadde 30-åringen scoret sitt andre seriemål for klubben etter overgangen fra kinesisk nivå to.

Og han hadde gitt dem det lille ekstra.

For etter at han etter en drøy halvtime hadde brystet ned en pasning fra Ifeanyi Mathew og så banket inn 1-0 på hel volley, ba han lagkameratene holde litt avstand. Deretter tok hans sats, slengte seg bakover og landet fjellstøtt etter en baklengs salto som fikk Jahn Ivar «Mini» Jakobsens akrobatikk fra 1990-tallet til å blekne i forhold.

HAR BARE STARTET: Chigozie Udoji (i midten) forverret Strømsgodsets problemer med sin andre scoring i serien for sesongen. Nå lover han at det kommer flere. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Grunnen: Han er en kunstner.

– Fotball er som kunst. Folk kommer for å se på, så av og til gir du dem noe interessant for å underholde dem, så de skal nyte spillet mer, sier målscoreren til VG.

Det lille ekstra

«Udo» forklarer at feiringen er noe han gjør av og til, når han vil by tilskuerne som har kommet for å se ham på noe ekstra.

– Jeg gjør det for moro skyld, for å gi noe til publikum. For å ha det moro og gi noe annet til spillet, sier han.

Etter overgangen fra Kina har han spilt 796 eliteserieminutter for Lillestrøm, men lørdagens scoring var kun hans andre så langt.

30-åringen lover likevel at Åråsen-publikumet har mer i vente.

– Det er mye som kommer, sier han med et bredt glis.

VIL HA MER: Erling Knudtzon (til høyre) ble gratulert av lagkameratene etter scoringen da Lillestrøm slo tilbake med seier. Etter 20 poeng på 15 kamper, tror han på enda bedre poengfangst i andre halvdel av sesongen. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Lillestrøm klatrer videre

Samtidig som Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud må se laget falle dypere inn i nedrykksstriden, kan Arne Erlandsen glede seg over en sterk poengfangst den siste tiden.

Etter ti runder var også de nedenfor nedrykksstreken med åtte poeng. Etter 15 kamper er de nå midt på tabellen med 20 poeng.

Han har likevel ingen planer om å begynne å slappe av og tenke at jobben er gjort.

– Nei, vi må jobbe steinhardt hele tiden. Vi har en hard jobb foran oss, sier han.

Lillestrøm-treneren kunne lørdag se at begge hans spisser, Udoji og Erling Knudtzon, scoret i 2-0-seieren.

Han er likevel sparsom med superlativene når han skal beskrive spissduoens innsats.

– Både «Udo» og Erling kunne scoret ett til hver, slår han fast.

Sistnevnte har heller ingen planer om å ta en plass i Eliteserien neste år for gitt ennå.

– Plutselig kan andre lag gå på en rekke som vi har hatt, og vi kan begynne å tape. Her kan alt skje, sier Erling Knudtzon.