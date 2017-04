TV 2: Slik blir oppvaskmøtet om Edvartsen

Eliteserie-dommerne møtes onsdag ettermiddag til oppvaskmøte på Ullevaal for å diskutere Svein-Erik Edvartsen.

Den mye omtalte dommeren, som ikke har dømt et eneste Eliteserie-minutt denne sesongen, deltar selv på møtet, skriver TV 2.

Samtlige dommere og assistentdommere i Eliteserien skal delta på møtet, i likhet med dommersjef Terje Hauge, som har kalt inn til møtet. Nils Fisketjønn, leder for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, skal også delta. Møtet starter klokken 16.

Det skal ha blåst kraftig rundt Edvartsen internt i lang tid, men Edvartsens avgjørelse om å bringe advokat John Christian Elden inn i saken skal ha fått misnøyen til å eskalere blant Eliteserie-dommerne.

TV 2 skriver at de «vet at en rekke betente temaer vil bli tatt opp fra representanter for den øvrige dommerstanden, som har forberedt en komplett gjennomgang av saken».

«Mye spenning er derfor knyttet til om Edvartsen vil ta noen form for selvkritikk på møtet, og hvordan dette vil påvirke miljøet internt blant dommerne. Den øvrige dommerstanden skal etter det TV 2 forstår forvente en beklagelse fra 37-åringen», skriver kanalen.



Den ytterste konsekvensen er at Edvartsen er ferdig som toppdommer, men dette utfallet skal ifølge TV 2 være lite sannsynlig.

– Håper inderlig at dette kan bli lagt dødt

Eliteserie-dommer Tom Harald Hagen brøt tirsdag stillheten og gikk ut mot kollega Edvartsen.

– Svein-Erik Edvartsens håndtering i media de siste ukene er i manges øyne svært uheldig. Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet, skrev Hagen i en e-post til TV 2.

Edvartsen ønsket ikke å kommentere kritikken overfor VG tirsdag.

Styreleder i norsk fotballdommerforening, Ola Hobber Nilsen, har bekreftet at Hagens kritikk «reflekterer medlemsmassen og gir et godt bilde av hva majoriteten av våre medlemmer mener».

Tidligere toppdommer Kristoffer Helgerud er blant dem som stiller seg bak Hagens utspill om Edvartsen.

– Jeg støtter det Hagen har gitt uttrykk for. Det går på det å være lojal mot resten av dommergruppen, og måten han hever seg over andre dommer på, sier Helgerud til VG.

STØTTER KRITIKKEN: Tidligere toppdommer Kristoffer Helgerud, her under kamp mellom Fredrikstad og Stabæk i 2009. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg liker ikke den utviklingen som har vært blant toppdommerne. Vi var en veldig sterk forening som støttet hverandre og alle stile opp for hverandre. Men jeg synes kanskje det har blitt dårligere de siste årene, sier han.

Han håper onsdagens oppvaskmøte kan sette et punktum for konflikten.

– Jeg håper inderlig at dette kan bli lagt dødt slik at dommerne kan konsentrere seg om å dømme fotballkamper, sier Helgerud.

Hevdet konflikten var løst

Hagens Edvartsen-kritikk kom bare kort tid etter at striden mellom toppdommeren og dommersjef Terje Hauge skal ha blitt løst.

– Edvartsen er på banen igjen som dommer i runde 7. Alle er forlikt og fotballen vinner. Nå ser partene fremover og ikke på snøen som falt i fjor, sa advokat John Christian Elden til VG.

Edvartsen har fått støtte fra lederen i sin egen klubb, Rune Stenberg i Hamar IL, som har sendt en krass mail til NFF-ledelsen der han har uttrykt sin klare støtte til dommerprofilen.

– Dette synes vi er maktmisbruk. Jeg bryr meg om Svein-Erik fordi han har vært en del av klubben vår siden han begynte som en meget ivrig dommer da han var 14 år. Han er det nærmeste vi har en toppidrettsutøver i Hamar IL, og da er det frustrerende å se at han blir behandlet slik som dette, sa Stenberg til VG.