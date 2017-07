Tror LSK har funnet nytt gull i Nigeria

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm - Sarpsborg 08 2-1) Nosa Igiebor, Anthony Ujah og Fred Friday har sikret LSK millioner av kroner. Nå er to nye nigerianske stjerneskudd på plass på Åråsen.

Midtbanespilleren Charles Chinedu Ezeh (19) har allerede skrevet under på en fireårskontrakt. Kun formaliteter gjenstår før også spissen Moses Ebiye (20) knytter seg like lenge til klubben på Romerike.

– Stort potensial



I treningskampen mot Sarspborg, der LSK var best og vant fortjent, fikk nykommerne sine debuter. Begge viste positive takter.

– De har fine navn, og er gode fotballspillere, sier trener Arne Erlandsen med et smil.

Nigerianere i LSK Nosa Igiebor Anthony Ujah Fred Friday Effiom Bassey Edwin Eziyodawe Ifeanyi Mathew Bonke Innocent Chigozie Udoji Charles Chinedu Ezeh Moses Ebiye (snart klar)

– Det er spillere med et stort potensial. Begge har noe ved seg som jeg føler er spennende. De er også veldig gode gutter personlighetsmessig. Det er veldig viktig – for man spiller fotball på en annen måte i Nigeria. Du må ha spillere som kan tilpasse seg norsk fotball. Charles har høyden og fysikken, og en veldig bra pasningsfot. Moses har fart, bra teknikk og litt X-faktor ved seg. Jeg tror de kan bli gode bidragsytere for LSK i fremtiden, sier agent Atta Aneke.

Han har lagt til rette for at Lillestrøm de siste årene har hentet inn en rekke nigerianske spillere. De fleste har slått til. Og de har, ikke minst, tilført sårt tiltrengte millioner kroner i en slunken klubbkasse ved videresalg.

– Det er moro å ha vært med på å skape en del inntekter for klubben. Jeg er også glad for at Lillestrøm har vist meg tillit hele tiden. Det har aldri vært sånn at jeg har måttet overbevise LSK om spillere som jeg mener er gode nok. De har stolt på meg, og som agent er det utrolig viktig å ha et så godt samarbeid med en klubb, sier Atta Aneke.

– Viktig at de får tid



Agenten tror de to nyeste signeringene kan bli like store suksesser som for eksempel Anthony Ujah og Fred Friday.

– Vi skal være forsiktig med å heve forventningene for mye, men jeg har absolutt tro på at disse to også kan komme opp på det nivået. Det er viktig at de får tid. Fred Friday brukte for eksempel over ett år før han slo til, sier Aneke.

SUKSESSKJØP: Anthony Ujah (t.v) og Nosa Igiebor gjorde stor suksess da de ble hentet fra nigeriansk fotball. Til sammen ble de solgt for nærmere 30 millioner kroner. Her etter å ha slått Strømsgodset i 2011. Foto: Aleksander Andersen , NTB scanpix

– Det er et sjokk å komme hit til Norge. Det er en annen måte å tenke fotball på. Men de har klart omstillingen veldig bra. Så vet vi at de trenger tid. Men de kommer til å bli gode fotballspillere hvis de fortsetter å jobbe hardt. De er allerede ganske gode, sier Arne Erlandsen.

– Jeg er glad for å være en del av laget, og jeg håper at vi skal oppnå store ting sammen. Vinne kamper og trofeer. Ambisjonen er å bli solgt videre etter hvert, sier den høyreiste midtbanespilleren Charles Chinedu Ezeh.

– Det er litt annerledes her enn i Nigeria. Det går fortere, og er mer taktisk. Jeg er veldig glad for å være her, sier Moses Ebiye.

Han rakk å vise spennende takter da han fikk sjansen i andre omgang. Aleksander Melgalvis, som var god før han måtte ut med en liten skade, ga LSK ledelsen i første omgang. Andreas Albech utlignet like før pause. Fredrik Krogstad ble matchvinner da han scoret på straffespark i andre omgang.

– Lillestrøm var litt hvassere enn oss. De skapte klart flest sjanser, og var sprekere i stort sett alle faser av spillet, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke.

