Trondsen: – Savner egentlig ikke Stabæk

HAUGESUND (VG) Flere ting gjorde at Anders Trondsen (22) forlot bærumsklubben til fordel for Sarpsborg. Der prises han nå «svindyrt» ifølge treneren.

Våren 2015 takket det da 19 år gamle talentet for seg etter å ha spilt for blåstripene siden han var 16. Nå styrer han midtbanen for Sarpsborg 08 som kjemper i toppen av Eliteserien. Uten å lengte tilbake til Nadderud.

– Det var jo der jeg utviklet meg og hadde mange kompiser. Men det har jeg i Sarpsborg også, så egentlig savner jeg ikke Stabæk på den måten, smiler Lillehammer-gutten til VG etter matchen mot FK Haugesund søndag kveld.

Mye er skrevet om midtbanegeneralen så langt i årets Eliteserie. Han gjentar overfor VG at det var flere årsaker til at han forlot Stabæk, uten ønske om å gå inn på detaljer.

– Media fikk jo for seg at årsaken til overgangen, var at jeg ble brukt på back-plass i Stabæk. Men det var andre ting som gjorde at jeg ville gå. Det som har skjedd får være.

– Det var ting utenfor banen også?

– Det var litt av hvert. Du får spørre dem, smiler han.

Vil på landslaget: Anders Trondsen følges tett av landslaget og ønsker seg gjerne et comeback i den rød drakta. Foto: Jan Kaare Ness , NTB scanpix

Har nivået til bedre ligaer



Trener Geir Bakke kan avsløre at det foreligger interesse for unggutten fra andre klubber. Ifølge NRK skal det blant annet en nederlandsk klubb være sugne på ungguttens signatur.

– Uten at det er noe konkret, så har vi interesse rundt Anders, Krepin Diatta og Sigurd Rosted, sier S08-sjefen, som overlater forhandlinger og prissetting til sportssjef Thomas Berntsen.

– Men Trondsen er svindyr, ler han.

Bakke mener hans unge midtbanegeneral kunne gått inn og tatt nivået i langt bedre ligaer enn Eliteserien.

– Når vi spiller treningskamp mot Spartak Moskva er det Anders som er mest markant. Det er han som tar steget og hever kvaliteten. Han tar nivået der han er, sier 47-åringen.

Bakke svarer «mulig» når VG spør om S08 skal la spillere komme eller gå i sommerens transfervindu.

– Uten at jeg vil snakke for mye om det slik at spillerne mine begynner å lure på om de eventuelt skal ut. Det er nok kanskje noen spillere hos oss som er misfornøyde med lite spilletid, og det er nok med på å bestemme hvordan bildet blir i sommer.

Betenkt: Det er ikke utenkelig at Geir Bakke gjør endringer på stallen til Sarpsborg 08 i sommer. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Styrte mot Haugesund

Før den tid skal Sarpsborg 08 gjøre unna en vårsesong som har gått meget bra. Mot Haugesund søndag ble imidlertid seiersrekken brutt med et greit uavgjortresultat etter et fartsfylt oppgjør på Vestlandet.

Også her høstet Trondsen skryt fra sjefen.

– Han er drivende og bra sentralt. Det blir store områder å dekke innimellom, men han holder et høyt nivå. Han kan skyte i steget i tillegg, og eliminere folk rundt seg. Det er det ikke mange midtbanespillere som kan.

Etter helgens serierunde ligger Sarpsborg 08 på tredjeplass i Eliteserien, ett poeng bak Rosenborg på topp, og med like mange poeng som Brann på andreplass. Før sommeren er omme skal blåtrøyene møte bergenslaget to ganger i serien, først hjemme i juni, deretter på Brann stadion i juli.