Trondsen mot Rosenborg-overgang – kan koste rundt 15 millioner

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund - Sarpsborg 2-2) Etter det VG erfarer tyder det meste på at Anders Trondsen (22) blir Rosenborg-spiller i løpet av de neste dagene.

Serielederen var representert ved spillerkoordinator Harald Pedersen på tribunen – uten at han ville gå i detalj på hvorfor han var på Kristiansund Stadion og så 2-2-kampen mellom lagene søndag kveld. Men etter det VG forstår var Rosenborg-representanten i et møte med Trondsen søndag.

Overgangen skal ikke være gjennomført, men etter det VG forstår vil Sarpsborg kreve rundt 15 millioner kroner for sin sentrale midtbanemann – som har vært blant Eliteseriens beste spillere denne sesongen.

Flere klubber på



Det skal ha vært flere klubber inne i bildet om Trondsen, også en tysk og nederlandsk den siste tiden – pluss at VG tidligere har rapportert at italienske Palermo skulle være klare for å by på 22-åringen fra Lillehammer.

– Hvis Trondsen selges i dette vinduet, slik det kan se ut til nå, så vil han bli solgt for en rekordsum fra Sarpsborg 08. I så fall vil det bety at Krepin Diatta neppe blir solgt før neste vindu – med mindre det kommer noe vi ikke kan si nei til, sier sportssjef Thomas Berntsen til VG.

Han svarer «ingen kommentar» på hva som skjer rundt Trondsen søndag kveld.

Selv sier Trondsen dette til VG utenfor garderoben etter at Sarpsborg misset to poeng etter overtidsdramaet mot hjemmesterke Kristiansund:

– Nå har jeg egentlig bare konsentrert meg om denne kampen her. Jeg har ikke tenkt så mye mer enn det.

– Hvis det er Rosenborg som skal kjøpe deg må det skje før overgangsvinduet i Norge stenger 17. august – betyr det at dette var din siste kamp i Sarpsborg?

– Det får være andres oppgave å spekulere i. Jeg skulle gjerne hatt med tre poeng i dag, jeg har ikke rukket å tenke så mye mer enn det i dag, sier Anders Trondsen.

Lillehammer-gutten ble kjøpt fra Stabæk for 1,75 millioner kroner foran 2015-sesongen og er klubbens dyreste spillerinvestering noen gang. Nå tyder det på at butikken også blir bra:

Skulle Trondsen gå til Rosenborg for rundt 15 millioner kroner, blir han trolig tidenes nest dyreste spiller i en intern overgang mellom norske klubber. Den dyreste skjedde da Rosenborg kjøpte John Carew fra Vålerenga for rundt 23 millioner kroner i 1999.

Spillerens agent Kent Karlsen har ikke besvart VGs henvendelser søndag kveld.