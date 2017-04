Trondsen: – Jeg bør nok skyte oftere

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08-Viking 3-0) Geir Bakke frykter at «matchvinner» Anders Trondsen (22) forsvinner fra Sarpsborg hvis han fortsetter å skyte kanonkuler – som han gjorde mot Viking.

Mot Viking ladet han kanonen etter bare to minutters spill, traff som han vet han kan – og ballen gikk i mål bak Iven Austbø. Skuddet var knallhardt.

– Jeg kan nok skyte oftere, innrømmer Trondsen overfor VG i intervjusonen etter kampen.

– Trondsen gjør egentlig for lite av alt, for han er raskest, har det råeste tilslaget, det beste skuddet, den beste innleggsfoten, er den beste dribleren og den beste førsteforsvareren vi har, er Sarpsborg-trener Geir Bakkes rosende omtale av Trondsen, og han legger til:

– Trondsen vil bli vanskelig å erstatte. Samtidig har vi typer vi kan fylle posisjonen hans med. Det blir verre hvis Sigurd Rosted forsvinner, mener Bakke – om midtstopperen sin.

Sarpsborg scoret mange nok mål til å gå forbi Rosenborg på tabellen. 1. mai møtes de to «borgene» til forventet toppkamp i Østfold.

– Det er nå vi får se om vi klarer å nullstille oss, sier Geir Bakke - før møtene med Stabæk (borte) og Kristiansund (hjemme) – før Rosenborg kommer på besøk.

For Viking er det verre. Den ferske hovedtreneren Ian Burchnall (34) opplevde sitt tredje, strake nederlag. Viking er helt jumbo på tabellen. Det ser mørkt ut. I de tre neste kampene møter Viking Rosenborg, Odd og Brann – de tre beste lagene forrige sesong.

– Kampoppsettet har ikke gjort oss noen tjenester heller. Jeg sa det – vi bør han med oss noe fra den første kampen. Det fikk vi ikke, og da visste vi at det ville bli tøft, med to bortekamper, to reiser – og færre dager til restituasjon enn våre motstandere, sier Ian Burchnall til VG.

Han visste også at spillerne hans (han har en tynn stall, det så alle) ville bli slitne utover i kampen mot Sarpsborg, og at det derfor var viktig at Viking holdt stand så lenge som mulig.

– Det blir vanskelig når du slipper inn et mål etter bare to minutter, men jeg følte at vi var bra med før pause, sier Burchnall.

Viking ble et sørgelig syn etter hvert som kampen ble eldre og selvtilliten stadig ble dårligere for hver Sarpsborg-scoring som kom. Og da kampen var slutt, var de to lagene så langt unna hverandre på tabellen som teknisk sett er mulig.

VG Live: Vi fulgte kampen direkte

Sarpsborg var ikke mye bedre enn Viking før pause, da kun Trondsen-kanonen skilte lagene. Men forskjellen viste seg da tiden gikk, Viking-spillerne ble fortere slitne (kanskje mest i hodet?), og Sarpsborg fikk scoringer på viktige tidspunkter: Midtstopper Anders Østli headet inn (såvidt) 2-0 10 minutter ut i 2. omgang, før danske Patrick Mortensen brukte hodet fornuftig (igjen) og la på til 3-0 etter 68 minutter.

Der og da var Sarpsborg 08 serieleder, etter å ha slått Sogndal 3-1, Aalesund 3-1 og Viking 3-0. Det er slett ikke usannsynlig at de også slår Stabæk og Kristiansund i de to neste kampene og står med 15 poeng etter fem kamper.

Les også: Rosted scoret to for Sarpsborg

1. mai kommer Rosenborg til Sarpsborg. Det kan bli interessant...

Viking? Det kalles vel samling i bånn. Den svakeste seriestarten siden lenge før alle de på banen i går var født. Trener Ian Burchnall visste han fikk en vanskelig jobb i vinter, men nå kommer også spørsmålene... etter bare tre serierunder.