Tromsøs superduo knuste Rosenborg, men: – Jeg er ikke god nok for Rosenborg

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg - Tromsø 1-2) Nærmest på egen hånd sørget Aron Sigurdarson og Gjermund Åsen for Tromsø-fest på Lerkendal.

Rosenborg jublet først på norsk fotballs største årlige festaften. Men det var Gjermund Åsen og Aron Sigurdarson som jublet sist, etter å ha herjet med Rosenborg-forsvaret i perioder.

Trønder i Tromsø

Gjermund Åsens kontrakt går ut ved sesongslutt, og det er foreløpig ingenting som tyder på at han kommer til å signere en ny. Agenten hans er Kevin Ingebrigtsen, Rosenborgs-trenerens bror.

– Jeg er ikke god nok for Rosenborg. Midtbanen til Rosenborg går meg en høy gang, sier Åsen til VG.

Fremtiden tar Åsen som den kommer.

– Jeg tenker ikke på kontrakten. Jeg tenker ingenting, jeg lever i nuet. Hva er det verste som kan skje? At jeg flytter hjem til mor og får en vanlig dagligdags jobb? Alt er mulig, om folk er interessert er det å bare å snakke med meg eller agenten min.

Ti minutter før slutt var Åsen servitør. Sigurdarson fikset resten - og tre poeng.

– Vi kommer ikke til å vinne hver kamp, det kommer til å bli opp- og nedturer. Fire poeng på to bortekamper, mot Sarpsborg 08 og Rosenborg, det er bra, sier Sigurdarson til VG etter kampen.

God kjemi

– Å slå Rosenborg på deres hjemmebane er imponerende. Personlig har jeg spilt bedre kamper, men det dreier seg om å jobbe hardt for laget, sier islendingen.

Seiersmålet var Sigurdarsons første for sesongen. På hva slags type spiller han er, svarer han like ymdykt.

– Jeg er en teknisk spiller som forsøker å skape sjanser for laget mitt, og jeg liker å holde ballen på bakken.



En strålende fornøyd Tromsø-trener, Bård Flovik sparer derimot ikke på superlativene.

– Han er knallgod i dag; en fantastisk spennende spiller som jeg tror vi får masse glede av. Han tar steg hver måned. Jeg tror ikke vi har sett det beste av ham enda, så han må bare jobbe videre, sier han til VG.

Kjemi

I Gjermund Åsen og Sigurdarson har Tromsø-treneren to spillere som har funnet hverandre godt.

– Vi skjønner fotball, og er litt sånn spill-og-bevegelse-spillere begge to, som greier å skape sjanser på egen hånd sier trønderen til VG.

Åsen er midt i en dopingkontroll, men setter av et par minutter for å skryte av sin islandske angrepskollega.

– Aron er veldig god, et uromoment som kan gå begge veier og skyter godt med begge bein. Han er en god spiller.

RBK gikk for seier

Det var en skuffet, men fattet Rosenborg-trener som møtte pressen etter kampen.

– Vi må tåle å tape en fotballkamp, så vi kommer likevel til å gå rakrygget i toget i morgen, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

På stillingen 1-1 sendte Ingebrigtsen utpå Mike Jensen og Elba Rashani for å jage alle de tre poengene. Det straffet seg da Tromsøs superduo fant hverandre i sluttminuttene.

– Vi går for to ekstra poeng, og det gjør at vi går på en smell i dag. Mot Brann forsøkte vi det samme, og da lyktes vi.

Om Rosenborg kunne trengt Gjermund Åsen på laget.

– Gjermund Åsen er en strålende spiller, men jeg har en midtbane med Jensen, Konradsen og Midtsjø...

Rosenborg best igang

Tromsøs islandske juvel kom i sentrum da Bård Floviks gutter slo tilbake etter å ha ligget under, og vant foran et fullsatt Lerkendal stadion.

Da Rosenborg jaktet tre poeng i kampens ti siste minutter, steg Sigurdarson frem og tok ansvar.

Et knallhardt innlegg fra Gjermund Åsen ble møtt av Sigurdarson på første stolpe. Med høyrefoten ekspederte 23-åringen ballet opp i nærmeste kryss.

– Det føles veldig bra. Vi spilte en fantastisk kamp. 2-1 mot Rosenborg på en fullsatt stadion, det er fantastisk. Det er en herlig følelse å bli matchvinner, sier Sigurdarson til Eurosport.

SNUOPERASJON: Tromsø-spillerne jubler for Sigurdarsons sene 2-1-scoring på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

– Vi blir stresset



Han besørget Rosenborgs første tap for sesongen. Rosenborg står dermed fortsatt med 20 poeng i toppen av Eliteserien, mens Odd (18), Brann (17), Sarpsborg 08 (17) og Stabæk (17) følger like bak.

– Det er aldri artig å tape, men vi må tåle å gjøre det. I 30 til 35 min er vi strålende, og da bør vi punktere kampen. Det gjør vi ikke, også scorer Tromsø, og vi blir stresset, konkluderer RBK-trener Kåre Ingebrigtsen etter kampen.

Mens han får en tung inngang til onsdagens nasjonaldagsfeiring, kan Tromsø-trener Bård Flovik gå med hevet hodet i «Nordens Paris».

– Det blir deilig å komme hjem til 17. mai i morgen, gliser Flovik i et intervju på Eurosport. Han hyllet laginnsatsen, som har gitt fire poeng på to kamper mot topplagene Sarpsborg 08 og Rosenborg.

– Det er interessant å se et lag vårt – som har hatt en liten down – mobiliserer inn mot Sarpsborg-kampen. Også i dag, med en taktisk kamp, en kamp preget av lagfølelse, hvor gutta står frem. Det er fantastisk, sier Flovik.

Islandsk feststart



Matthías Vilhjálmsson fikk sin første store sjanse etter atten minutter. Men avslutningen gikk like over. Minuttet etter var siktet stilt inn perfekt.

Islendingen brystet et oppspill ned i føttene på Fredrik Midstjø. Han stormet inn i feltet, og la perfekt til rette for Vilhjálmsson. Han krummet nakken og banket ballen i nettet.

Fullt fortjent ledelse.



Rosenborg holdt trykket oppe i minuttene etter ledermålet, men etter hvert flatet det klare overtaket ut. I denne perioden var det kun Kjernen, med støtte fra russen, som holdt liv i kampen.

– Vi starter vi bra, men så gir vi fra oss initiativet. Det er dumt mot et godt Tromsø-lag, sier Vilhjalmsson til Eurosport i pausen.

For Tromsø var på ingen måte «sjakk Matti».

Utligning ut av det blå

Så fikk Tromsø flere dødballer på rad inne på Rosenborgs halvdel. For første gang i kampen var Morten Gamst Pedersen involvert i spillet ...

Først var den tidligere Blackburn-proffen nære ved å utligne på et signaturfrispark fra 20 meter. Et høyt hårfeste i Rosenborg-muren fikk klarert ballen til hjørnespark.

Så, bare minuttet etterpå: Igjen fikk «Gamsten» sikte inn frisparkfoten på dødball. Rosenborg fikk ikke klarert skikkelig, og trønderen Gjermund Åsen fikk lurt med seg ballen ut på venstre kant. Én finte var nok til å skape rommet han trengte; innlegget til Mikael Ingebrigtsen var perfekt.

Med innsiden av venstre fot bredsidet Ingebrigtsen inn utligningen. Dermed 1–1 til pause.

– Det var utrolig viktig å få den rett før pause, da får vi mer selvtillit inn i den andre omgangen, sier Ingebrigtsen til Eurosport om scoringen.

Svarte på RBK-bytter



Aron Sigurdarson var involvert i det meste av det Tromsø foretok seg offensivt. Og selv om Kåre Ingebrigtsen sendte utpå Mike Jensen og Elbasan Rashani, var det Tromsøs islandske juvel som ble utslagsgivende.

Gjermund Åsen serverte kampens store spiller, Aron Sigurdarson, som avgjorde kampen til «Gutans» fordel.

Mens Tromsø-fansen applauderte sine egne av banen, tuslet hjemmelaget i garderoben med senkede hoder.