Tromsøs nye keepertalent er sønn av TIL-legende

SARPSBORG (VG) Tromsøs nye keeperkjempe har mye å slektes på.

Den to meter høye og 20-år gamle Jacob Karlstrøm fikk sin debut mellom stengene da Tromsø tok ett poeng borte mot Sarpsborg i går. Det var neppe noen som savnet de skadde keeperne Gudmund Taksdal Kongshavn og Filip Lončarić.

– Jeg følte det gikk fint. Det var greit å få debuten unnagjort, sier Tromsø-gutten, som likevel ikke ga seg selv toppkarakter. – Det er en bra prestasjon i min første kamp, men jeg er misfornøyd med målet og en retur. Ellers var det en grei kamp.

Faren er TIL-legenden Tore Nilsen. Han debuterte som 17-åring for Tromsø tilbake i juli 1977 og spilte 368 kamper for klubben.

Var utespiller



– Han slo meg med tre år. Det har han på meg. Så får vi se hva som skjer videre, sier sønnen etter sin debut.

TILs nye keeperfunn ble målmann ved en tilfeldighet. Han har vokst opp i klubben og var utespiller til han var 14 år.

– Jeg var ganske god da jeg var yngre, men i starten av tenårene følte jeg at jeg ikke var like bra og tenkte jeg skulle prøve meg i mål. Det gikk helt fint.

Om noen trodde TIL hadde et keeperproblem før den tøffe bortekampen mot Sarpsborg, så ga unggutten svar på tiltale.

– Genene er sterk i og med at han har en pappa som er en legende i TIL. Jacob har vokst opp med TIL og toppfotball, og så har han jobbet knallhardt i hele vinter med å ta det siste steget. Han har vært bak de to beste keeperne, men vi var ikke i tvil om at han skulle stå mot Sarpsborg, sier Tromsø-trener Bård Flovik til VG.

Nå venter Rosenborg



– Nå får han kose seg med en fantastisk fin kamp, og så kommer det en ny en allerede på tirsdag (Rosenborg borte), sier TIL-treneren som mener unggutten spiller med autoritet og viser igjen at han er en keeper med stor rekkevidde og som er svært god på igangsetting, enten det nå er med beina eller armene.

TIL-keeperen har dette utgangspunktet.

– Jeg ønsker å etablere meg i eliteserien, så får vi ta det derfra.