Tromsø utsetter panikktiltak tross krisesituasjon: – Jeg trenger ikke noe mirakel

KRISTIANSUND (VG) Tromsø-trener Simo Valakari (44) vil ikke høre snakk om krise for laget tross tap i det viktige bunnoppgjøret mot Kristiansund. Han stoler helt og holdent på planen han la for laget da han kom inn som trener i Juli.

Allerede da så det stygt ut for Tromsø, men nå som ti kamper gjenstår for «Gutan» har nedrykksalarmen for alvor begynt å kime i øreklokkene på både Valakari og hans spillere. For november og serieslutt kan kommer fort, om ikke poengfangsten snart tar seg opp.

Men det mener de fortsatt det er godt mulig å unngå å havne i en presset situasjon på senhøsten.



– Jeg trenger ikke noe mirakel. Vi må bare holde kamplanen, og tro på oss selv. Det funket ikke i dag, men vi fortsetter og jobbe på trening. Og vi skal spille uten frykt fremover, for dette er fotball. Vi må like det selv om vi er i den situasjonen vi er, sier Valakari til VG etter braktapet for Kristiansund.

BLE FRALØPT: Kristiansunds tempo var for høyt for TIL denne søndagen. I store deler av kampen hang ikke de røde og hvite med i det hele tatt. Foto: Anders Tøsse , NTB scanpix

Det var en stusslig forestilling Tromsø leverte søndag kveld. Med seier hadde laget vært foran Kristiansund på tabellen og utenfor direkte nedrykksplass, men i stedet er det nå fire poeng opp til motstanderen. Den poengluken er ikke TIL-sjefen bekjent av.

– Alt gikk mot oss i dag, vi er ikke et så dårlig lag. Det må vi huske. Jeg garanterer at vi kommer til å se mye bedre ut neste uke.



– Du garanterer det?

– Jeg garanterer det. I de siste fem ukene har de jobbet veldig bra.

Men situasjonen er presset, hvor skuffende er det når poengene glipper og glipper?



– Det blir tøffere og tøffere utover. Og vi må ta poeng. Men det er min jobb å sørge for at spillerne er klare til å takle det. Dette er fotball. Og det skal være mulig å ha det gøy selv i slike situasjoner.

Les også: Kristiansund grisebanket Tromsø i nedrykksduell

Latterliggjort

Det kan umulig ha vært gøy å være Tromsø-spiller denne ettermiddagen. Med 3-0 i sekken allerede ved pause var egentlig kampen avgjort. Og selv om Morten Gamst Pedersen oppfordret lagkameratene til å ta «fingeren ut av ræva» i et intervju vist på Eurosport i pausen, var det lite som tydet på bedring. For før tre minutter var spilt sto det 4-0.



– Vi ble jo litt bedre i andre omgang da, men vi fikk den vel ikke helt ut, svarer Gamst Pedersen VG på spørsmål om hvordan han synes det gikk etter utsagnet.

Se hva Gamst Pedersen sier om TIL-situasjonen her. Artikkelen fortsetter under klippet.



Eurosports ekspert Kjetil Rekdal var svært lite imponert over det han så fra spillerne under kanalens sending søndag.

– Spillerne har et ansvar. Vi er flinke å gå etter trenere og ledere, men hva med spillerne? De ligger under 3-0 til pause og det blir 4-0 like etter pause, de blir latterliggjort av en konkurrent i nedrykksstriden. Da kan hvem som helst være trener, for det er spillerne det er noe i veien med, sa den tidligere Vålerenga-treneren.

Han fikk støtte fra kollega Thomas Myhre.



– Jeg er helt enig. Man kan stille spørsmål om spillerne i garderoben og den ærgjerrigheten de har.

Les også: Nå skal LSK-helten Melgalvis i forhandlinger

Tro på sjefens plan



Gamst Pedersen og lagkameratene tar sin del av ansvaret.



– I dag er det jo vi som ikke gjør jobben. Vi gjorde ikke de tingene vi hadde planlagt.

– De fulgte faktisk planen, men vi var ikke gode nok. Motstanderen satte oss under press. Og vi må lære oss å være mer rolige under press, sier Valakari.

Og spillerne har tillit til det treneren har bedt de gjøre.



– Vi har hatt positiv utvikling hele veien med ham. At vi ikke fikk betalt i dag er leit, men det er vel ti kamper igjen og 30 poeng å spille om. Så det er tid, sier målvakt Gudmund Taksdal Kongshavn.





Her ser du målene fra søndagens kamp mot Kristiansund: