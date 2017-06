Tromsø-sjef etter krisemøte: Freder Flovik inntil videre

Ledelsen i Tromsø IL har avholdt et ekstraordinært møte om klubbens sportslige situasjon. Trener Bård Flovik får fortsette inntil videre.

– Jeg kan bekrefte at han leder laget mot Sandefjord (førstkommende søndag), sier sportssjef Svein-Morten Johansen til VG.

I onsdagens møte satt han med styremedlemmer fra TIL Holding AS og Tromsø Idrettslag for å diskutere klubbens sportslige situasjon.

Bård Flovik, som er med i det sportslige utvalget, var imidlertid ikke med på møtet. Han ledet lagets treningsøkt som vanlig.

Administrerende direktør Stig-Arne Engen har ikke besvart VGs henvendelser, men forteller følgende til lokalavisen iTromsø:

– Vi er kommet fram til at vi skal møtes igjen etter neste kamp for å se på status da. Inngangen på det vi har gjort i dag er at vi er i en vanskelig situasjon. Det er bare å se hvor vi ligger på tabellen, noe som er langt under vår målsetting. Nå må vi se hvordan vi skal komme oss videre og ut av denne situasjonen, sier Engen til iTromsø.

Begge supportergruppene til Tromsø har etter helgens 3-0-tap i Molde bedt klubbledelsen om å sparke trener Bård Flovik, men han får altså fortsette frem til helgens skjebnekamp mot Sandefjord.

Flovik har ikke besvart VGs henvendelse onsdag ettermiddag.

– Jeg har registrert i mediene at jeg er omstridt blant noen fans. Men min situasjon må jo ledelsen bedømme. Jeg kan ikke stå og gjette hva de mener eller hva de skal gjøre. Det får de komme til meg og diskutere hvis de har behov for det, sa Tromsø-treneren etter søndagens kamp i Molde.

Tromsø ligger på nedrykksplass i Eliteserien med kun én seier på de ti siste kampene. De har tapt tre kamper på rad og sluppet inn elleve mål på disse.