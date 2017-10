Tromsø sendte Lillestrøm for alvor ned i nedrykkstriden

ALFHEIM (VG) (Tromsø – Lillestrøm 2-1) Et energisk og velspillende hjemmelaget sørget for en svært uønsket påmelding i en enormt jevn bunnstrid for Lillestrøm.

Det ble noen hektiske sluttminutter i den enormt viktige bunnkampen, men de tre poengene var svært fortjent.

Lillestrøms semifinale-seier mot Molde var kanskje bare et heldig timet blaff i en ellers svak formkurve.

Arne Erlandsens menn vaker nå kun tre poeng over direkte nedrykk med 18 poeng igjen å spille om.

Og Tromsø. De regelrett sprudlet av spilleglede i 55 minutter, før Lillestrøm-reduseringen sørget for spenning den siste drøye halvtimen.

Etter heseblesende sluttminutter, hvor Frode Kippe ble flyttet frem og Lillestrøm pumpet lange baller fremover, kunne Tromsø feire tre poeng.

Etter Simo Valakaris inntreden har de scoret flere, sluppet inn færre og samlet flere poeng i snitt enn de gjorde før han kom.

De er fortsatt på direkte nedrykksplass, men er nå á poeng med Aalesund på kvalifiseringsplass og kun to poeng bak Vålerenga på sikker plass.

Den allerede enorme spenningen i nedrykksstriden fortoner seg bare jevnere etter helgens resultater.

Les også: Tromsø-sjefens ambisiøse regnestykke

Voldsomt Tromsø-kjør

51 sekunder tok det før Tromsø scoret 1-0. En corner fra Morten Gamst Pedersen ble stusset bakover i feltet, der tidligere Lillestrøm-spiller Magnar Ødegaard rygget inn 1-0.

Og Tromsø fortsatte å kjøre over Lillestrøm. Gultrøyenes høye press betalte seg ikke mot et nøyaktig og ambisiøst Tromsø-spill, og da Lehne Olsen scoret 2-0 med en lekker lobb over Arnold Origi etter 16 minutter, da hadde han allerede bommet på to store muligheter.

Igjen var det Tromsøs assist-konge Gamst Pederson som regisserte.

Gjesteopptredenene Lillestrøm hadde på Tromsøs halvdel virket mindre farlig, mindre planlagt og inneholdt mindre energi enn Tromsøs.

LSK-jubel: Keepertabbe åpnet cupfinale-veien

Tidlig LSK-svar

Elleve minutter ut i andre omgang kom Lillestrøms redusering, fire minutter etter at de skapte sin første ordentlige målsjanse.

Udoji spilte frem til Marco Tagbajumi, som trillet på tvers til Simen Kind Mikalsen. Han scoret enkelt på åpent mål.

Etter å ha økt til 2-0, var Tromsø flinke til å variere eget spill. Noen ganger holdt de ballen i laget i lange perioder, andre ganger eksploderte de i angrep.

Etter reduseringen forsøkte de i samme takt, men Lillestrøms tenningsnivå økte i takt med muligheten for å ta med seg bortepoeng fra Alfheim.

Da Tromsø i sluttminuttene likevel valgte å trille i den bakre treeren under massivt Lillestrøm-press, responderte nært hele Alfheim med et unisont, nervøst gisp.

De ble det mange av mot slutten, men da Tom Harald Hagen blåste for full tid, ble det avløst av trampeklapp og håp om plass i Eliteserien i 2018.

På fire hjemmekamper har Tromsø nå rasket med seg ti av tolv mulige poeng.

Før cupfinalen mot Sarpsborg 08 den første helgen i september, venter nå en seks kamper lang kamp for overlevelse for Lillestrøm.

Se også: VIF ned i nedrykkssumpa: - Skrekkelig

Seieren var Tromsøs andre siden den viktige, men høyst dramatiske, trepoengeren mot Aalesund: