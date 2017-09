Tromsø rotet bort seieren etter straffespark i sluttminuttene

(Tromsø-Odd 2-2) Trønderduoen Mushaga Bakenga (25) og Simen Wangberg (26) sørget for at Tromsø endelig lå på «trygg grunn» i Eliteserien. Men i sluttminuttene raknet det.

I det 87. minutt gikk Hans Nordbye Odd-innbytter i kroppen til Sigurd Haugen etter et høyt innlegg, og dommeren pekte på straffemerket.

– Jeg synes at den straffen var av den billige sorten, og jeg prøvde å dukke unna da jeg så at han ikke kom til å nå ballen. Jeg er borti ham, men han hoper jo i meg, forklarte Nordbye til Eurosport.

– Den ser klar ut for meg herfra den. Han går rett i kroppen, og er ikke interessert i ballen. Det er klar straffe, slo Odd-trener Dag-Eiliev Fagermo fast etter å ha sett TV-bildene.

Etzaz Hussain satte straffen helt borte ved stolpen til venstre for TIL-keeper Gudmund Kongshavn. Da hadde Simen Wangberg headet Trømsø i ledelsen etter en corner da timen var spilt, og Tromsø lå an til å ta sin tredje strake hjemmeseier.

Det ville ha løftet laget over nedrykksstreken, mens med ett poeng ligger fortsatt Tromsø nest sist – ett poeng bak Sogndal og Kristiansund.

Det ble aldri noen stor fotballkamp på Alfheim, og førsteomgangen var rett og slett nitrist. Likevel ble det to scoringer.

Tromsø scoret på sin, og kampens, første mulighet, da Bakenga fikk stå helt umarkert inne foran målet etter en corner, og headet overlegget fra Kent-Are Antonsen i nettet. Da var det spilt en halvtime.

Ledelsen holdt i to minutter. Da var det bortelaget sin tur til å skape farligheter etter dødball. En corner fra Oliver Berg, og Fredrik Semb Berge headet inn utligningen.

Bare to minutter senere hadde Semb Berge ballen i nettet igjen, men dommer Trygve Kjensli annullerte for angrep på Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn av Stefan Mladenovic i forkant av avslutningen.

– Jeg har sett den situasjonen på TV, og det er en skandale! Vi som omtrent ikke scorer mål, og så skal vi ikke få den heller, sa en forbannet Fagermo til Eurposport i pausen.

– Jeg står ved det at du kan like gjerne dømme mål som at du ikke gjør det, sa ekspertkommentator Kjetil Rekdal om situasjonen.

