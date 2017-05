Tromsø med poengran i Sarpsborg

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08-Tromsø 1-1) Det lignet et lite ran da Tromsø fikk med seg ett poeng fra Sarpsborg 08 i kveld.

Et skaderammet Tromsø var ikke kommet til Sarpsborg for å underholde. Norlendingene la 10 mann i forsvar. Dermed fikk Sarpsborg 08 trille ball, dog uten å komme til noen store sjanser i en grusomt kjedelig 1. omgang.

Den største sjansen var det Tromsø som fikk, og da var det spilt 26 minutter. Gjermund Åsen kom seg fri på 10-11 meter og sendte i vei et skudd som keeper Anders Kristiansen fikk en fot på. Returen var Sarpsborg-forsvaret våken på.

Løp fra alle



Det var ikke tilfellet to minutter etter hvilen. Da ville hjemmelaget ha offside da Aron Sigurdarson spilte fri Thomas Lehne Olsen. Lehne Olsen, som scoret begge målene mot Sarpsborg i 2-2-kampen i fjor høst - løp fra forsvaret, rundet keeper og satte ballen i det tomme målet. Da ble det stille på Sarpsborg stadion.

Noen minutter senere holdt Magnar Ødegård på å sende ballen i eget mål. TIL-stopperen bommet på ballen, men ble reddet av stolpen.

Super-reserve



Et bytte av Geir Bakke skulle gjøre susen for Sarpsborg. Erton Fejzullahu slapp til etter en times spill. 12 minutter senere ekspederte han et innlegg fra Andreas Albech i mål.

Tre minutter senere så alle ballen i mål. Igjen var det Fejzullahu som skjøt, Karlstrøm ga en retur og Patrick Mortensen skjøt utenfor fra kloss hold.

I 83. minutt var en brennhet Fejzullahu der igjen. TIL-keeperen fikk en fot på avslutningen.

Sarpsborg 08 fortsatte å jage seieren, men det ble tyngre da Andreas Albech fikk sitt andre gule kort for kvelden og ble utvist noen minutter før slutt.