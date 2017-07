Tromsø knust med ny-treneren på tribunen

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Tromsø 3-0). Tromsø setter sin lit til en finsk redningsmann etter at stortapet i Sandefjord sendte laget enda nærmere tabellbunnen.

- Jeg tror det er godt for alle å ta ferie når det er blitt som det er blitt. Nå må vi hvile hodene våre, sier Truls Jenssen til VG.

Han oppsummert 90 minutter pluss tillegg mot Sandefjord som en "skjitkamp", der Tromsø aldri kom seg etter å ha fått to tidlige på tygga. På tribunen satt påtroppende trener Simo Valakari som nå har en uke på seg til klekke ut prosjekt "overleve i Eliteserien".

Etter 16 av 30 kamper og ferdigspilt vårsesong står Tromsø med 14 poeng - ett foran jumbo Viking som slo til med seier borte mot Odd.

Langt unna ambisjonene om et år på øvre halvdel.

- Som jeg er blitt kjent med Simo (Valakari, påtroppende trener), er han en offensiv fyr som kan komme inn med entusiasme, sier Jenssen.

- Det kan være bra for oss å få inn en med blanke ark nå. Kanskje kan han trykke på noen knapper som gjør at vi heller tar ledelsen 2-0 etter fem minutter, enn å ligge under, sier Gjermund Åsen.

Lurte offsiden

For det meste gikk skeis for Tromsø i minuttene etter at Svein Oddvar Moen blåste i gang den svært viktige kampen mot Sandefjord. Knapt et minutt var spilt da Sandefjord fikk frispark ute til venstre. Et dårlig innleggsforsøk ble møtt av en like dårlig klarering, og da Håvard Storbæk spilte ballen inn igjen i feltet, sto plutselig fire Sandefjord-spillere alene med Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn.

Erik Mjelde var den som fikk ballen og satte den i mål. Og etter at samtlige spillere og publikummere hadde kikket mot assistentdommeren for å se om flagget kom - noe det aldri gjorde - kunne Mjelde juble for scoring.

TV-bildene viste at avgjørelsen var helt korrekt. Mens tre Sandefjord-spillere sto i offside, var Mjelde på linje med en utrusende Tromsø-spiller da ballen ble spilt.

- Så keeperen sto litt dårlig plassert

Og bare fire minutter senere skulle det bli 2-0. Flamur Kastrati utfordret Ulrik Yttergård Jensen og ble lagt i bakken drøye 20 meter fra mål. Joackim Olsen Solberg stilte seg opp, tok noen meters tilløp og banket ballen over muren og helt oppe i krysset.

- Deilig! Jeg har ventet på det første målet i Sandefjord, og så at keeperen deres sto litt dårlig plassert midt i målet og med lite sikt, sier Olsen Solberg.

Mens den tidligere Mjøndalen-kapteinen jublet, stor Tromsø-spillerne og hang med hodene. Sjokkåpningen gjorde lite godt for en allerede ganske dårlig selvtillit.

- To ganger knock out

- Det var to ganger knock out som sier i boksing. Når du ikke er i flyten, som vi jo ikke har vært på en stund, og får to så tidlige mål i mot... Da blir det vanskelig, sier Gjermund Åsen.

Han var synlig frustrert gjennom kampen, kom nesten sist ut av garderoben og bekreftet inntrykket av en slagen gjeng.

- Vi hadde spillefri sist helg, og har egentlig trent for denne kampen i to uker. Alle visste hva den betydde. Så blir det som dette. Det går på stoltheten løs, sier trønderen som nå setter kursen til Spania for en 80-årsfeiring.

Bohinen forventet mer

Langt blidere var Sandefjord-trener Lars Bohinen som har ledet laget sitt til 21 poeng på 17 kamper - langt bedre enn forhåndstipsene. Men heller ikke han var veldig fornøyd med det som ble vist ute på banen. For etter de to tidlige målene, ble resten av kampen egentlig ganske tam.

- Det er jo behagelig å se at vi scorer to så tidlige mål. Men jeg hadde forventet mer av spillerne når målene først kom, at det ville gi oss mer energi og spilleglede å lede 2-0 hjemme i den siste kampen før ferien. I stedet slapp vi oss litt ned, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen.

Nærmest for Tromsø var Aron Sigurdarson som tidlig i annen omgang traff stolpen etter å ha plukket opp et dårlig utspill av Sandefjord-keeper Ingvar Jonsson.

Men da innbytter Håkon Lorentzen satte det tredje målet midtveis i omgangen, var det definitivt over. Broren til skøyteløper Håvard plukket opp ballen midt på Tromsøs halvdel, satte fart og avsluttet fra litt skrå vinkel en 15-16-meter fra mål. Skuddet var ikke kjempehardt, men ballen snek seg likevel forbi Kongshavn i Tromsø-målet og i nettet.

Varsler et par nye spillere

- Vårsesongen har vært brukbar både prestasjonsmessig og poengmessig. Vi har vist vi har et veldig høyt toppnivå, men også et veldig lavt bunnivå. Det viktigste for oss er å heve bunnivået så vi kan ta med oss litt flere poeng i de kampene vi sliter litt, sier Bohinen.

Fem minutter før slutt gjorde lagkaptein Lars Grorud comeback, 13 måneder siden sist han spilte seriekamp. I tillegg er den nederlandske stopperen Crescendo van Berkel klar for klubben, og Bohinen varsler enda ett nytt fjes eller to når laget møtes igjen.

- Vi skal spisse troppen litt og kanskje sende noen på lån. Det har vært litt lite konkurranse i enkelte lagdeler.