Tromsø knust med den nye treneren på tribunen

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Tromsø 3-0). To tidlige mål ga Sandefjord et pusterom over nedrykksstreken, mens Tromsø nå setter sin lit til en finsk redningsmann.

- Jeg tror det er godt for alle å ta ferie når det er blitt som det er blitt. Nå må vi hvile hodene våre, sier Truls Jenssen til VG.

Han oppsummert 90 minutter pluss tillegg mot Sandefjord som en "skjitkamp", der Tromsø aldri kom seg etter å ha fått to tidlige på tygga. På tribunen satt påtroppende trener Simo Valakari som nå har en uke på seg til klekke ut prosjekt "overleve i Eliteserien".

Og kanskje er det greit at det kommer inn en uten historikk verken i Tromsø eller Eliteserien.

- Som jeg er blitt kjent med Simo (Valakari, påtroppende trener), er han en offensiv fyr som kan komme inn med entusiasme, sier Jenssen.

- Det kan være bra for oss å få inn en med blanke ark nå. Kanskje kan han trykke på noen knapper som gjør at vi heller tar ledelsen 2-0 etter fem minutter, enn å ligge under, sier Gjermund Åsen.

Lurte offsiden

For det meste gikk skeis for Tromsø i minuttene etter at Svein Oddvar Moen blåste i gang den svært viktige kampen mot Sandefjord. Knapt et minutt var spilt da Sandefjord fikk frispark ute til venstre. Et dårlig innleggsforsøk ble møtt av en like dårlig klarering, og da Håvard Storbæk spilte ballen inn igjen i feltet sto plutselig fire Sandefjord-spillere alene med Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn.

0 Sandefjord 0 Tromsø

Erik Mjelde var den som fikk ballen og satte den i mål. Og etter at samtlige spillere og publikummere hadde kikket mot assistentdommeren for å se om flagget kom - og det gjorde det aldri - kunne Mjelde juble for scoring.

TV-bildene viste at avgjørelsen var helt korrekt. Mens tre Sandefjord-spillere sto i offside, var Mjelde på linje med en utrusende Tromsø-spiller da ballen ble spilt.

Og bare fire minutter senere skulle det bli 2-0. Flamur Kastrati utfordret Ulrik Yttergård Jensen og ble lagt i bakken drøye 20 meter fra mål. Joackim Solberg Olsen stilte seg opp, tok noen meters tilløp og banket ballen over muren og helt oppe i krysset.

- To ganger knock out

- Det var to ganger knock out som sier i boksing. Når du ikke er i flyten, som vi jo ikke har vært på en stund, og får to så tidlige mål i mot... Da blir det vanskelig, sier Gjermund Åsen.

I det hele tatt så Tromsø-spillerene ganske rådville ut. Det kom seg ikke særlig utover i omgangen der gjestene slet med å skape noe som helst, inntil Mikael Norø Ingebrigtsen headet over da han fikk sjansen etter corner.

Innbytter-scoring

I annen omgang la Sandefjord seg dypere i banen uten at Tromsø greide å etablere noe særlig trykk. Aron Sigurdarson traff stolpen etter å ha plukket opp et dårlig utspill av Sandefjord-keeper Ingvar Jonsson, men ellers så det farligere ut de gangene Sandefjord kontret.

Og etter 69 minutters spill var det nettopp en slik kontring som ga scoring. Innbytter Håkon Lorentzen plukket opp ballen midt på Tromsøs halvdel, satte fart og avsluttet fra litt skrå vinkel en 15-16-meter fra mål. Skuddet var ikke kjempehardt, men ballen snek seg likevel forbi Kongshavn i Tromsø-målet og i nettet.

Nærmere fire enn redusering

Dermed var kampen i realiteten avgjort. Sandefjord var nærmest fire med forsøk fra Håvard Storbæk og innbytter Sabawon Shamohammad, men 3-0 var likevel mer enn nok til å bli klappet av banen av de knappe 3.500 tilskuerne.

Dermed tar Sandefjord ferie med kontakt med midtsjiktet på tabellen - mens Tromsø bare er ett poeng foran tabelljumbo Viking.