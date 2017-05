Trener skylder på kampoppsettet

STAVANGER (VG) (Viking - Aalesund 1-2) For tredje gang denne sesongen møtte Viking et lag som hadde en dag mer hvile mellom to kamper enn dem selv. Det irriterer Ian Burchnall.

– Det kommer til å skje igjen før sommeren, men vi får bare leve med det, sier en oppgitt Viking-trener etter et nytt tap tirsdag kveld.

Først fikk de mørkeblå en dag med mindre hvile før hjemmekampen mot Tromsø. Deretter skjedde det samme før Sarpsborg kom på besøk, og etter kampen mot Sogndal fikk Viking kun to kamper å restituere før Aalesund kom på besøk tirsdag. Gjestene fra Sunnmøre fikk tre dager.

Burchnall begrunner ikke utelukkende jumbo-plassen på tabellen med kampoppsettet, men sier det har stor betydning. Blant annet kunne Kwesi Appiah vært med i troppen i stedet for å se kampen fra tribunen tirsdag.

– Hadde vi hatt en dag til, ville vi fått ham klar. Men en liten skade gjorde at vi ikke våget å risikere noe, sier Burchnall.

Mistet hodet: Karol Mets feide ned en AaFK-spiller og lagde straffe som Mos satte enkelt i mål. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Sløste bort ledelse



Briten måtte nok en gang se laget sitt tape og sende hjemmefansen skuffet hjem. Overfor VG beskriver han viktigheten av å få et tidlig mål, slik at de hadde noe å forsvare, for det fysiske ville få en viktig betydning for slitne Viking-bein.

– Vi burde nok kanskje lagt oss lavt etter 1-0-målet og sikret seieren, for vi visste at det ville stå på det fysiske mot slutten av kampen. Men slik er det, sier han og trekker på skuldrene.

For etter å ha tatt ledelsen etter knapt ti minutter, slapp hjemmelaget gjestene fra Ålesund med i kampen etter en god åpning. Det sto 1-1 helt til det gjensto tre minutter, og ut av intet dukket Edwin Anane Gyasi opp og curlet inn seiersmålet.



– Vi hadde noen sjanser, men tok ikke vare på dem. Vi jager kampen og det åpner seg opp mot slutten, men det er mangel på fokus defensivt som koster oss målet.

Klar straffe



Etter skuffende 0-4 i sekken mot Sogndal var det et revansjesugent Viking som tok i mot Aalesund. Og Eliteseriens bunnlag åpnet klart best. Det var knapt spilt ti minutter da de mørkeblå fikk frispark helt ute til høyre på gjestenes halvdel. Kristoffer Haugen svingte inn et hardt innlegg, og Vebjørn Hoff var uheldig å stusse den i eget nett.

Men Viking-dominansen skulle vise seg å bli kortvarig. Etter hvert som AaFK kom mer med i kampen, fikk de straffe da Karol Mets på klønete vis var altfor sent ute i en takling og felte Adam Örn Arnason. Straffen hamret Mostafa Abdellaoue i midt i mål.



– Det er tullete å gi bort straffe der slik jeg ser det. Ikke noe å si på den, sier Burchnall.



Scoret igjen: Mostafa Abdellaoue scoret sitt sjette mål på åtte kamper. Rekorden er 27 mål 20 kamper, sier «Mos», som ikke tror han klarer å tangere den i år. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Gyasi den store helten



Den første omgangen ebbet sjansefattig ut, og den andre startet på samme måte. Ingen av lagene klarte å produsere nevneverdig før 20 minutter igjen da AaFK var frempå, men uten å ta ledelsen.



Men når det så ut til å ende med uavgjort, fikk AaFK ballen i nota. Edwin Anane-Gyasi fikk ballen på spissen av 16-meteren, skar inn i banen, og curlet den fint i lengste.

– Magisk

Viking presset på for utligningen, men lyktes ikke. Dermed tok AaFK tre svært viktige poeng.

– Det er kanskje ikke det for andre trenere i Eliteserien, men for meg var dette en magisk seier. Når vi har slitt så mye med skader som det vi har, så blir jeg stolt når jeg ser hva vi får til, sier en svært glad Trond Fredriksen til VG.

Redningsmann: Edwin Oppong Anane-Gyasi sørget for at tre poeng ble med hjem til Ålesund. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Aalesund-treneren måtte gamble med laguttaket, blant annet ved å sette Sondre Fet som sentral midtbane - en posisjon han ikke har bekledd før.

– I tillegg setter jeg inn Joakim Barstad på tampen til sin Eliteserie-debut når det koker som verst og Viking presser. Men vi holder unna, og det er bare utrolig deilig, skryter mannen i de oransje skoene som trippet av glede i spillergangen.

Nå drar han lykkelig hjem til Ålesund hvor han lover fest.

– Ungene mine skal få lov til å spise så mye is de vil på 17. mai. Det hadde de ikke om vi hadde tapt mot Viking, ler han.