Tre punkter Edvartsen og NFF krangler om

Striden mellom Norges Fotballforbund og dommer Svein-Erik Edvartsen (38) har eskalert voldsomt den siste uken. Oslo tingrett er etter alle solemerker neste stoppested.

I vår handlet krangelen om uenighet mellom Edvartsen og dommersjef Terje Hauge. Den interne dommerkonflikten ble løst ved et forlik som partene signerte 9. mai.

Det innebar ikke at alt var rosenrødt: For utover sommeren ble det stadig tydeligere at det fortsatt ulmet på Ullevaal stadion. Og nå handlet det ikke lenger om krangling og påstått mobbing blant landets beste fotballdommere.

Tirsdag denne uken kom nyheten om at Edvartsen hadde fått sparken på dagen som seksjonsleder i NFF. Fotballforbundet mener å kunne bevise at 38-åringen har sendt flere eposter under falskt navn. Edvartsen nekter, og svarer med å varsle rettssak i 2018.

Her er tre punkter som står sentralt i uenigheten mellom Edvartsen og fotballforbundet:

1. Har Edvartsen blitt etterforsket av egen arbeidsgiver uten at han var informert?

NFFs KOMMUNIKASJONSSJEF: Svein Graff. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Dette avviser konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF. Midt i august skrev han følgende i en epost til VG: «Vi gjør noen interne undersøkelser basert på henvendelser vi har mottatt. Ingen granskning. Arbeidet er ikke sluttført». Bare én måned tidligere spurte VG NFFs generalsekretær, Pål Bjerketvedt, om hvordan granskningen av Edvartsen gikk. NFF-toppen svarte da: «Vi bruker den tiden som er nødvendig på dette arbeidet. Materialet er omfattende og vi må gjøre et grundig og profesjonelt arbeid».

Edvartsen og hans advokat, John Christian Elden, reagerer på prosessen etter 38-åringen ble avskjediget som seksjonsleder i NFF tirsdag denne uken. Da ble 38-åringen presentert for fire eposter som NFF mener å kunne bevise at er knyttet til Edvartsen. Dette bærer preg av en granskning, mener Edvartsen.

Trolig vil dette bli det første retten må ta stilling til når saken trolig kommer opp i 2018: Er innhentingen av bevis gjort på lovlig vis?

Advokat Elden skrev følgende i en epost til VG i sommer: « Dersom noen skulle gransket en arbeidstaker, er det klare regler i arbeidsmiljøloven for hvordan man skal gå frem og inkludere den ansatte og hans tillitsvalgte - meg. Jeg har ikke hørt en tøddel».

Svein Graff og NFF svarer følgende på dette:

– Vi har gjort undersøkelser og konfrontert Edvartsen med de funn våre undersøkelser viser. I tråd med lovens bestemmelser.

2. Er Edvartsen faktisk avsender bak fire konkrete eposter?

Fotballforbundet skal ha fått en rekke e-poster fra ulike avsendere. I flere av e-postene snakkes det fordelaktig om Svein-Erik Edvartsen, og tilsvarende negativt om dommersjef i NFF, Terje Hauge. NFF mener Edvartsen står bak minst fire av epostene, selv om avsenderen er et annet navn. IP-spor skal være sentralt i fotballforbundets angivelige bevis for dette.

Edvartsen nekter på sin side bestemt for at han har noe som helst med disse epostene å gjøre.

«Edvartsen mener han ikke har sendt dem, men innholdet er så uskyldig at det er helt irrelevant for saken. De er dessuten knyttet til hans ansettelsesforhold som dommer, som ble forlikt i mai i år» skriver advokat Elden til VG.

«Han har utført handlinger som er uforenlig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF. Edvartsen er ikke aktuell som dommer i regi av NFF i 2018» har NFFs kommunikasjonssjef, Svein Graff, sagt.



3. Kan man avskjediges på dagen dersom man har sendt slike e-poster i falskt navn?

Norges Fotballforbund mener åpenbart «ja». Edvartsen-advokat John Christian Elden svarte stikk motsatt denne uken:

«Nei. Det er derfor jeg mener begrunnelsen er absurd. De presiserer at de ikke har gransket han, ikke har noen rapporter og at dette er alt de påberoper. Samtidig inngikk de avtale i mai om at alt som hadde med dommerkonflikten å gjøre var historie. Så her er det en annen agenda bak» skrev han i en SMS.

– NFF har avsluttet Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, skriver Svein Graff i NFF – og poengterer at dette også gjelder for punkt 2 i denne saken.

En avskjedigelse på dagen innebærer at man ikke får lønn, og at man ikke kan stå i stillingen i påvente av en rettssak. Dette har betydeligere strengere krav til beviser enn ved en oppsigelse.

– Hvis det er riktig at Edvartsen har skrevet fire eposter som er støtteerklæringer til ham som dommer, og ikke fra dem som de utgir seg for å være fra, vil han – nært sagt uaktet innholdet – ha et stort arbeidsrettslig problem som er uforenlig med den tillit man kan forvente å ha til en person med så viktig stilling som Edvartsen nå har, sier Jan Tormod Dege, advokat og ekspert på arbeidsrett, til VG.

PS! Svein-Erik Edvartsen har åtte uker på seg fra avskjedigelsens dato (tirsdag) til å levere inn et skriftlig søksmål mot NFF.