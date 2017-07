Toppscorer-Ohi plaget blekt Brann: – Mer og mer komplett

BEKKESTUA (VG) (Stabæk – Brann 2-0) Han rev ned Branns forsvarsmur på egenhånd. Ifølge Stabæk-trener Toni Ordinas er Ohi Omoijuanfo (23) en helt annen spiss nå enn da Eliteserien startet.

Ikke bare Stabæk var forvandlet fra å gå fra 0-5 mot Brann for tre uker siden til 2-0-seier og 10 skapte målsjanser søndag kveld. Stabæks spanske trener mener den 11 mål sterke Eliteserietoppscoreren Ohi Omoijuanfo fremstår annerledes nå enn for bare tre måneder siden.

– Han er mer eksplosiv. Han løper mye mer. Og forsvarerne er mye mer obs på ham nå. Derfor må han hele tiden endre måten han beveger seg på i boksen, sier Ordinas til VG.

Umiddelbar ledelse



Etter bare halvannet minutt begynte Omoijuanfo å plage det som inntil i går har sett ut som et nesten ugjennomtrengelig Brann-forsvar.

Landslagsspissens heading ned til Andreas Hanche-Olsen plasserte midtstopperen i perfekt scoringsposisjon. Han trengte to forsøk, men satte sin egen retur da Brann-keeper Piotr Leciejewski stoppet det første.

I Stabæks sjansebonanza i 2. omgang satte Omoijuanfo selv stopper for all spenning da han utnyttet balltapet til Sivert Heltne Nilsen, vendte bort Vito Wormgoor og banket til fra uvanlig langt «Ohi-hold».

Da ble Leciejewski åpenbart tatt på sengen, for han så merkelig passiv ut på skuddforsøket som suste inn til 2-0.

– Han scoret ett og var involvert i den andre. Men han var fantastisk i forsvar, første mann i press, den som skapte trøbbel for Brann. Han er mer og mer komplett som spiss. På et europeisk nivå, beskriver Ordinas.

Ingen bud



Om Ohi Omoijuanfo forblir Stabæk-spiller gjennom sommerens overgangsvindu er det ingen som kan svare på.

Sportssjef Inge André Olsen sier det ikke har vært noen bud, men innrømmer at hvis det kommer et par nye scoringer mot Lillestrøm i siste runde før ferien er snittet mål/kamper såpass bra at interessen bør bli sterkere.

– Spisser som scorer mål er alltid ettertraktet. Jeg er fornøyd. Må bare fortsette den gode jobben. Jeg må leve som en 24-timersutøver, så får vi se hva som skjer, sier Omoijuanfo selv.

– Skal jeg flytte på meg, skal det være en klubb som hjelper meg til å ta det neste steget. Jeg bryr meg ikke om penger. Jeg trenger ikke tjene en dritt, hevder 23-åringen fra Holmlia, som var ganske irritert etter kampen for at han ikke fikk assist på Stabæks 1-0 scoring:

Hans 11. mål for sesongen, én mer enn Molde-spiss Björn Bergmann Sigurdarson, økte avstanden mellom Brann og serieleder Rosenborg.

Etter at bergenserne fikk låne tabelltoppen for tre kamper siden, har de sluttet å vinne (0-0 mot Odd, heldig 1-1 mot Sarpsborg og 0-2 mot Stabæk). Søndagens kamp var sesongens svakeste, ifølge Brann-trener Lars Arne Nilsen.

– Det er vel det. Vi kommer under 0-1 og da blir det vanskelig. Vi var tunge og hadde ikke den spruten vi normalt sett har. Vi mangler kraft og smartness, sier Nilsen.

Han var uten en skadet Daniel Braaten og plasserte Jakob Orlov på benken fra start, men avviser at det handler om Europacupspillet kommende uke.

Spissen Steffen Skålevik fikk iallfall aldri utnyttet farten sin i bakrommet mot en Stabæk-forsvar med full kontroll, og Branns muligheter kom ved vikarving Peter Orry Larsen og etter en dødballsituasjon der Vito Wormgoor skjøt over.

I motsatt ende kunne både Luc Kassi, Tonny Brochmann og Raymond Gyasi pyntet på resultatet. Omoijuanfo hadde dessuten flere forsøk enn distanseskuddet som ga 2-0.

– 0-5 sist var et arbeidsuhell, sier Andreas Hanche-Olsen – mannen bak 1-0-målet der dommerteamet ble utfordret på en særdeles vanskelig offsidesituasjon. De må ha valgt å la tvilen gå det angripende laget til gode.

Det la grunnlaget for Stabæks andre strake seier etter en litt tøff periode før det.

– For én måned siden var det spørsmål om nedrykk, for to måender siden var det spørsmål om medalje. Det viser hvor vanskelig det er å vinne kamper i denne ligaen – for alle lag, også Rosenborg og Brann, sier Stabæk-trener Toni Ordinas.