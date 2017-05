Toppdommer føler seg mobbet og trakassert av Edvartsen

En gråtkvalt Reidar Gundersen (40) velger nå å stå frem med sin historie og det han føler er mobbing og trakassering fra toppdommer Svein-Erik Edvartsen.

Gundersen, som var Edvartsens assistentdommer fra 2014 til 2015 og har dømt på Eliteserie-nivå siden 2008, tar et oppgjør med det han mener er respektløs atferd over tid fra Edvartsens side.

Gjennom sin advokat John Christian Elden sier Svein-Erik Edvartsen at han ikke kjenner seg igjen i kritikken (se hele tilsvaret nederst i saken).

– Dersom Gundersen føler seg mobbet, er det beklagelig og det har aldri vært Edvartsens hensikt, skriver Elden i en epost til VG.

Les også: Elden med stikk til Terje Hauge

– Mobbing og trakassering av kolleger over tid



Gundersen føler at konflikten, som har resultert i at en av Norges mest profilerte dommere er satt på sidelinjen så langt denne sesongen, er blitt skjevt fremstilt i mediene.

– Det er trist. Og det er selvfølgelig tøft å være vitne til det som foregår. Den fremstillingen som er kommet frem, er så feil. Det som har skjedd fortjener å komme frem, sier Reidar Gundersen til VG.

Svein-Erik Edvartsen har uttalt at han har vært misfornøyd med teamsammensettingen når det gjelder assistentdommere, og at hans mentor Rune Pedersen er blitt fjernet. Men ifølge Gundersen er det ikke uenigheten mellom Edvartsen og Terje Hauge som er årsaken til at 37-åringen er ute i kulden.

Hamar-mannen skal være uønsket av et samlet dommerkorps på grunn av det flere mener er mobbing og trakassering av kolleger.

– Det som ikke har kommet frem går på den mobbingen og trakasseringen som både jeg selv og veldig mange andre har vært utsatt for. Man trodde ikke at omfanget var så stort som det var. Man har visst om noe, men ikke at det var på det nivået her, sier Frisk Asker-dommeren.

– Det går på mobbing og trakassering av kolleger over tid. Jeg velger å gjøre dette av respekt for kollegene mine. For dem som har opplevd det og ikke tør å stå frem, og for dem som har vært vitne til det og heller ikke tør å stå frem. Og ikke minst for at de som kommer til senere ikke skal få oppleve dette. Og selvfølgelig også for dommersjef Terje Hauge, som har fått mye ufortjent tyn i media.

Gråter av Edvartsens behandling av Lundberg



VG møter den rutinerte assistentdommeren på Voldsløkka i Oslo, og han er tydelig preget av saken. Han begynner å gråte når han forteller om hvordan Edvartsen skal ha skjelt ut sin tidligere assistentdommer Magnus Lundberg i garderoben etter at Lundberg hadde tatt en gal avgjørelse.

– Det er kanskje det tøffeste. Være vitne til at kollegene dine blir behandlet på en så respektløs, uhøflig og nedsettende måte, sier Gundersen.

– Jeg synes utrolig synd på de kollegaene som ikke tør å si fra om dette. De er redd for represalier eller konsekvenser.

– Hva er det de er redd for? Han?

– Ja, for hva han kan finne på. Frykt er en rar ting. Du kjenner det, men du kan ikke alltid peke på hva du egentlig frykter. Han har en sterk posisjon i media og på sosiale medier. Det er kort vei fra jobben hans på Ullevaal til kontoret til Terje. Du frykter rett og slett å bli fryst ut av gruppen, svarer Gundersen.

Han viser VG flere meldinger av en negativ art som Edvartsen har sendt.

– Han var veldig opptatt av at du skulle være online hele tiden. Da sa jeg at det klarer jeg ikke i min jobb. Jeg driver med direkte kundebehandling og kan ikke sitte med mobilen i hånden og svare med en gang. Jeg har barn og familie og skal trene. Men jeg møtte ikke noen aksept for det, og fikk meldinger som «bytt jobb», «slutt i jobben», «slutt som FIFA-assistentdommer», «meld forfall hvis du ikke har tid». Både dét og ansikt til ansikt. Jeg prøvde å ta det opp med ham for å skape en forståelse for at jeg svarer når jeg får tid, og jeg svarte som regel innen tre timer. Jeg kunne ikke skjønne at det skulle være noe problem, og sa også at han kunne ringe hvis det var veldig viktig. Da fikk jeg bare beskjed om «hvilken verden er det du lever i?». Det er sårende, respektløst og nedlatende. Du føler deg rett og slett ikke ønsket eller velkommen som en del av det teamet man prøver å skape, forteller Reidar Gundersen.

Hevder Edvartsen skjelte ham ut under kamp



– Det går også på kommentarer i forbindelse med kamp. Det er ikke alltid man gjør ting riktig. Men når vi gjorde noe feil, så ble vi overhøvlet, skjelt ut med at det er ikke godt nok, det holder ikke mål, hadde du gjort dette ute, så hadde du vært ferdig. Den typen kommentarer.

– Når han selv gjorde feil, så ble det bagatellisert. Da var det ikke noe tema. Da begynner du å lure på hva som er meningen med dette. Er det dette jeg skal være en del av? Er det dette her som er teamsamarbeid? Er dette respekt? Blir vi bedre av dette? Svaret mitt på det er nei. Det skaper bare usikkerhet og frykt når du går ut og dømmer, for du blir redd for å gjøre feil. Du tør ikke, for du vet hva som kommer i garderoben etterpå, beskriver han.

Gundersen forteller også om en av de første kampene med Edvartsen på Åråsen. De er uenige om hvilken vei et innkast skal gå, men peker samme vei slik normen er:

– Plutselig blir jeg skjelt ut på kommunikasjonssettet: Nå må du være konsentrert, nå må du skjerpe deg, nå må du være på. Gjentok seg gjennom hele første omgang, mange ganger. Å oppleve det under kamp bidrar ikke til å senke stressnivå eller øke tryggheten i prestasjonen. Jeg tok det opp både i pausen og etter kamp, og sa at jeg ikke synes det var en akseptabel måte å kommunisere på. Da fikk jeg beskjed om at åpenhet, ærlighet og takhøyde gjaldt i hans team. Hvis jeg ikke fant meg i det, så fikk jeg finne meg et annet team hvis noen andre ville ha meg. Da sa jeg at hvis takhøyde gjelder, så må det gjelde for meg også hvis jeg har noe å melde. Da fikk jeg beskjed om at «det er en telefon, så er du ute av teamet». Så var diskusjonen ferdig. Dette var i garderoben, foran andre kollegaer. Det er ydmykende, du føler deg utrolig liten som person når du sitter deg, og veldig alene. Du håper at noen andre skal reagere, men det tør de ikke, slik jeg ser det. Da velger du ikke å ta den fighten skikkelig selv.»

Gundersen forteller også at Edvartsen på en samling på La Manga i 2015 skal ha sagt til teamet (Gundersen og Lundberg) at «nå har vi en glimrende mulighet til å bli rangert som nummer to i Norge». Fordi Tom Harald Hagen og Ken Henry Johnsen har tabbet seg ut internasjonalt og ikke hadde noen fremtid hos Collina (UEFAs dommersjef).

– Jeg synes det var rart å si noe sånt om kollegene sine. Jeg synes det var uprofesjonelt, sier Gundersen.

Vurderte å legge opp



På den samme samlingen skal Edvartsen ha truet med at «det er en telefon som gjelder, så er du ute av teamet mitt» hvis ikke Gundersen fulgte hans retningslinjer.

– Jeg vurderte flere ganger den våren om jeg virkelig skulle gidde å holde på med dette. På grunn av meldingene og hans atferd. Til slutt blir man usikker på om man er god nok. Det går utover selvtilliten din, sier Gundersen.

I forkant av 2015-sesongen skal Gundersen og Edvartsen ha blitt enige om at Gundersen skulle ha ferie i begynnelsen av juli for å være med datteren på treningsleir i Andorra. Det var ifølge Gundersen greit for Edvartsen – fordi det ikke var noen aktuelle kamper i den perioden. Gundersen forteller at han spurte Edvartsen om de skulle si fra til Terje Hauge, men det gjorde Edvartsen klart at de ikke skulle gjøre.

– Kvelden før jeg skulle reise på ferie fikk vi utdelt en kamp i Moldova. Jeg takker ja, for jeg ville da være tilbake fra ferie til den datoen. Men så skulle vi ha en kamp i Tippeligaen i forkant. Da var jeg bortreist, og jeg rakk ikke forandre på det. Dermed ble jeg tatt av kampen i Moldova siden jeg ikke fikk være med på gjennomkjøringen. Det respekterte jeg. Men så får Svein-Erik en ny kamp internasjonalt uken etter. Da blir jeg tatt av. Svein-Erik ville ha det teamet som var med til Moldova. Jeg ante at jeg var på vei til å bli ekskludert.

– På en plenumsamling like etterpå åpner Svein-Erik med å si at jeg har prioritert ferie med familien fremfor å være med på kampen. Jeg synes det var tøft å høre, for jeg visste at det ikke var tilfelle. Jeg valgte å si fra i plenum for å korrigere. Jeg sa også at jeg foreslo at vi skulle si fra om ferien i forkant til Terje (Hauge), men det ville ikke Svein-Erik. Svein-Erik hadde selv sagt at det var greit at jeg dro på den ferien. Jeg måtte kjempe en ensom kamp i plenumsalen mot Svein-Erik.

Ble fjernet fra Edvartsens team



– Litt senere på ettermiddagen fikk jeg melding fra Svein-Erik der han spurte om Lundberg, jeg og han kunne møtes for en sesongevaluering. Der fikk jeg beskjed om at jeg var ute av teamet hans med umiddelbar virkning. Og at jeg var ute av teamet hans for all mulig fremtid. Det var det han åpnet samtalen med. Jeg spurte hva som var årsaken til det. Svaret var at jeg ikke var seriøs nok. Hva mener du med det, spurte jeg. Han svarte at jeg ikke prioriterte fotballen/han foran alt mulig annet. Da måtte jeg bare si at barna mine faktisk er viktigere for meg, og det tror jeg det er for alle. Men det var ikke seriøst nok for ham. Han måtte ha meg når han trengte det. Hvis ikke kunne det være det samme. Dessuten svarte jeg ikke kjapt nok på meldinger på sosiale medier. Da fikk jeg igjen kommentaren «hvilken verden er det du lever i?».

Gundersen forteller at han ikke har snakket med Edvartsen siden, og at han er blitt totalt oversett.

– Hvorfor kommer denne kritikken først nå?

– Vi hadde en anonym spørreundersøkelse i høst der et av spørsmålene handlet om dommermiljøet. Jeg tror veldig mange ga tilbakemeldinger og innspill på det. Jeg var en av dem som gjorde det. Så får man vite om den konflikten som er nå. Det er jo bare én som har uttalt seg i media, og det er Svein-Erik som uttaler seg om de to tingene han hevder er årsaken (at han ikke fikk velge egen assistentdommer og at Rune Pedersen ble fjernet som hans mentor).

Nekter å dømme hvis Edvartsen får en ny sjanse



– Han hadde ikke trengt å uttale seg hvis han hadde et ønske om å holde konflikten på lavest mulig nivå. Dommerforeningen har uttrykt full støtte til Terje Hauge. Svein-Erik har ikke gjort det. Jeg tror folk rett og slett er drittlei.

– Tok du ordet på dommermøtet på Gardermoen og fortalte din historie?

– Ja, jeg fortalte deler av det.

– Det var en (annen dommer) som ble oppfordret til å stå frem. Men det var så sterkt for ham å fortelle det at han ikke klare å fullføre. Han brøt rett og slett sammen. Det var andre som måtte fullføre for ham.

– Var hans historie den samme som din?

– Det går på det samme. Rett og slett mobbing og trakassering.

– Hva er dommerforeningens innstilling til Hauge?

– Innstillingen er ganske klar og tydelig. At Svein-Erik Edvartsen ikke kan dømme i Eliteserien og OBOS-ligaen så lenge det er sånn som nå. Det er enstemmig.

– For evig og alltid eller for en periode?

– Sånn som situasjonen er nå. Nå har det gått så langt at jeg kan vanskelig tenke meg at det er aktuelt i det hele tatt. Det er blitt begått så store og grove overtramp mot kollegaene.

– Hvis NFF tar Edvartsen inn i varmen igjen: Hvordan vil dommerkollegiet reagere?

– Slik jeg ser det vil alle nekte. Det er min egen innstilling også. Jeg kommer ikke til å gjøre det.

– Føler du at Terje Hauge er helt på linje med dere her?

– Ja. Han støtter oss ett hundre prosent. Det har han sagt mange ganger. Han er villig til å ta denne kampen og fighten for oss. Han kan ikke ta hensyn til én når 29 andre er uenige. Jeg skjønner ikke at retten til å dømme for én person skal gå foran miljøet for alle andre. Vi skal slippe mobbing og trakassering.

Avviser at mobbing har vært Edvartsens hensikt



Svein-Erik Edvartsens advokat, John Christian Elden, svarer slik på uttalelsene fra Reidar Gundersen:

– Edvartsen noterer at det tilfeldigvis kommer identisk sak i NRK, VG og TV2 i dag med en drittpakke som skal gjelde et forhold om dømming før 2015.

– Edvartsen bekrefter at han stiller store faglige krav, særlig når det dømmes i internasjonal fotball. Det er også derfor han er rangert som nummer 2 i Norge. Tonen er til tider både røff og direkte.

– Fotballdømming på topp nasjonalt og internasjonalt nivå krever mye – og ikke minst klare prioriteringer. For å lykkes på toppnivå må fotballdømming alltid prioriteres. Når det er snakk om internasjonale kamper, visste de alltid at Edvartsens team ville få to kamper i løpet av sommerferien. De visste tidlig hvilke datoer som måtte sperres til fotball. Til tross for dette, booket Gundersen ferie på de samme datoene. Dette satte teamet for øvrig i krevende situasjoner.

– Dersom Gundersen føler seg mobbet, er det beklagelig og det har aldri vært Edvartsens hensikt. Det er dog merkelig at påstanden kommer to år etter at han har dømt med Gundersen.

– Gundersen dømte 9 kamper med Edvartsen i 2014 og 5 kamper i 2015 i Tippeligaen. Gundersen dømte ingen kamper med han i 2016 hverken nasjonalt eller internasjonalt. Gundersen dømte heller ingen internasjonale kamper med han i 2015.

– 21/6-15 var sist gang Edvartsen dømte med Gundersen. Etter dette vraket NFFs dommersjef Terje Hauge han fra Edvartsens team. Dommersjefen har som kjent vært meget klar på at det er han alene som skal bestemme hvem som skal få være dommer eller assistentdommer i den enkelte team, og at han ikke finner seg i innblanding fra dommerne.

– Edvartsen kjenner seg ikke igjen i kritikken, og finner det underlig at den kommer nå når det ikke engang ble hevdet på dommermøtet sist torsdag eller tidligere, etter at de sist gang hadde kontakt i 2015. Hvis noen mener Edvartsen bør skifte atferd, er et minimum å forvente at det tas opp direkte med han, og ikke gjennom media flere år senere. Han er både en ydmyk og lærenem person, men som setter dommergjerningen svært høyt, skriver Elden i epost til VG.