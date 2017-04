SARPSBORG (VG) Sigurd Rosted (22) og Sarpsborg har vært på alles lepper før seriestart. Midtstopperen innrømmer at forventningene merkes.

– Det har vært mye hype. Det er stor fallhøyde, sier Rosted når vi treffer ham etter Sarpsborg 3-1 seier over Sogndal.

– Dette er nytt for oss, for vi er vant til å slå undenfra, sier han om at ekspertene står i kø for å plassere Sarpsborg blant fem-seks beste i årets liga – og Rosted har blitt plukket ut som en av de mest spennende spillerne.

– Så når du sier dette snakker du både om Sarpsborg og deg selv?

– Ja!

Men spilleren med bakgrunn fra mindre oslo-klubber innfridde så det gjallet over Sarpsborg stadion: Han scoret både det første og tredje målet.

– Jeg scoret to mål for Kjelsås mot Træff i 2013. Så det er ikke så ofte. Men det burde ha blitt tre mål. Jeg timet dårlig på det som egentlig var den største sjansen, sier han til VG.

Sogndal-trener Eirik Bakke var alt annet enn fornøyd med at laget hans tapte på dødballer.

– Vi vet vi er gode på dødballer. Det kommer vi til å være også i år, sier Rosted, som trente med både Vålerenga og Lillestrøm, uten å få napp. Sarpsborg derimot så potensialet i 2015.

– Men er det ikke litt rart at det er en midtstopper som skal scoret to mål?

– Jeg sier ikke nei til å score flere mål, jeg, men jeg håper selvfølgelig på andre også. Jeg kan ikke gjøre dette hver gang!

– Sigurd skal få lov til å score noen mål til, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke, men er naturlig nok mer opptatt av å snakke om alle de andre som skal score i år.

– Vi må fordele målene litt. Vi har jobbet med at sentral midtbane skal komme til flere avslutninger. Det får vi betalt med mot Sogndal ved at Kristoffer Zachariassen plutselig er igjennom og scorer. Spissene har scoret jevnt og trutt i treningskampene.

Jonas Lindberg var involvert i samtlige tre Sarpsborg-mål mot Sogndal.

– Ja, men glem ikke Patrick Mortensen, som brøyter vei. Vi har en god miks, mener Geir Bakke.

På den andre siden av banen viste også Sogndal at de har gode spisser i Martin Ramsland, Bendik Bye og Ole Amund Sveen. De skapte masse sjanser, til tross for at Sarpsborg hadde ballen 70 prosent av tiden.

– De kommer til å markere seg godt i år, sier Sogndal-trener Eirik Bakke om sine spisser.