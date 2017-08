SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Haugesund 2-1) Et kanonskudd i krysset tre minutter på overtid gjorde at Sarpsborg vant over Haugesund. Ole Jørgen Halvorsen ble matchvinner.

Før det hadde det vært to selvmål, først av Sarpsborg-stopper Sigurd Rosted, så av Haugesunds nyervervelse Marko Cosic.

– Nydelig scoring og tre poeng. Det får ikke vært bedre, sa trener Geir Bakke om Halvorsens seiersmål som omtrent ble det siste sparket på ballen i kampen.

– Jeg brukte strak vrist, som jeg har trent mye sammen med Erik Holtan her. Holtan ville nok helst ha hatt den lav, men det var greit å løfte ballen litt, sa Ole Jørgen Halvorsen selv.

– Et skudd bare eks-keeper Holtan kunne ha tatt?

– Han mener nok at sånne skudd bare ble tatt før i tiden...

Også mot Brann før sommerpausen avgjorde sarpingene på overtid, den gang hadde Halvorsen assist til Patrick Mortensens scoring.

Stortalentet Krépin Diatta skal være på vei bort fra Sarpsborg, til Champions League-klubben Club Brugge, men startet på topp sammen med Mortensen mot Haugesund. Det var nettopp Diatta som skjøt i forkant av situasjonen som endte med at Sarpsborg fikk sitt 1-1-mål.

Sarpsborg måtte helst vinne om de skulle ha noen muligheter til å holde noenlunde følge med Rosenborg, men Haugesund spilte både taktisk godt og var effektive. Geir Bakkes mannskap har nå fem poeng opp til Rosenborg.

– Vi setter oss selv i en ganske dårlig situasjon med 0-1 målet, men det er deilig å snu det, sier Ole Jørgen Halvorsen.

Drivkraften Anders Trondsen var ute med karantene hos sarpingene. FKH stilte uten to av sine viktigste spillere i vårsesongen: Filip Kiss er solgt til saudiarabiske Al-Ettifaq og Vegard Skjerve sonet karantene.

Nykommeren Marko Cosic hadde en verst tenkelig åpning da han fikk gult kort etter 50 sekunder (kanskje burde det ha vært rødt i duellen med Diatta), men spilte seg stort opp i løpet av kampen og kan bli en viktig brikke for Haugesund denne høsten.

– Sarpsborg er gode. Det var en vanskelig kamp for oss, sier Haugesund-kaptein Bruno Leite.

– Vi skaper overraskende lite. Selv om Sarpsborg er gode hjemme, må vi skape mer enn dette.

Vertene tok kommandoen fra start, men Haugesund spilte velorganisert og slapp sjelden til Sarpsborg med sjanser. En kanonheading fra Patrick Mortensen og en superredning fra Per Kristian Bråtveit var beholdningen i starten, og så midtveis i 1.omgang nikket Jonas Lindberg i stolpen.

Men så kom Haugesund stadig sterkere, og etter en drøy halvtime gikk gjestene i ledelsen. Audun Stølås kom på en fin overlapping, la inn fra kanten, og Sigurd Rosted rotet ballen i eget mål - med Ibrahim i ryggen. Keeper Anders Kristiansen kunne intet gjøre da medspilleren plutselig skjøt mot eget mål.

– Vi er litt heldige som leder, innrømmet kaptein for anledningen, Bruno Leite til Eurosport i pausen.

Jonas Lindberg fikk pirket ballen i mål rett før pause, men linjemannen mente det var offside. Reprisen ga ikke noe klart svar på om svensken virkelig var i offside eller ikke.

– Jeg er litt i tvil om den offsiden, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til Eurosport i pausen. Han var likevel bra fornøyd med laget sitt.

– En fryktelig svak 1.omgang av oss, mente hans kollega Eirik Horneland.

Et drøyt kvarter ut i 2. omgang utlignet Sarpsborg. Kapteinen Joachim Thomassen spilte fint fram Diatta, som skjøt, Bråtveit måtte gi retur, og ballen gikk i mål da Patrick Mortensen og Marko Kosic prøvde å nå den. Kroaten var tilsynelatende sist på ballen.

Spillet åpnet seg etter 1-1, uten at det ble de helt store sjansene før.

Haugesund sto med seks ligakamper uten tap før bataljen i Sarpsborg. 21. mai kom siste tap. Vertene på sin side hadde ikke tapt siden 18. juni mot Sandefjord - og hadde fire kamper uten tap.