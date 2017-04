To kjappe VIF-scoringer ga Deila pusterom

ULLEVAAL (VG) (Vålerenga – Sogndal 3-0) Festfotballen utble, men to scoringer like før pause ga Vålerenga en etterlengtet seier mot et svakt Sogndal.

Etter 40 svake åpningsminutter tok det fyr blant Vålerenga-supporterne de fem siste minuttene før pause.

To scoringer like før pause avgjorde



Først headet Christian Grindheim inn 1-0. En corner fra Ghayas Zahid gikk over alle på første stolpe. Kapteinen rev seg løs fra oppasser Henrik Furebotn, satte frem hodet – og nikket Vålerenga i ledelsen.

– Du må ikke sette meg til å markere, vet du. Da går det sånn, sa Furebotn til Eurosport i pausen.

– Vi viser litt hva som må til for å ta poeng i Eliteserien. Vi tar krigen, sier Grindheim til Eurosport etter kampen.

Tre minutter senere vant Henrik Kjelsrud Johansen en luftduell med Bjørn Inge Utvik. Jonatan Tollås Nation var plutselig alene med Mathias Dyngeland. Og midtstopperen skjøt inn 2-0.

Andre omgang ble mer eller mindre en transportetappe for et Vålerenga som var mer opptatt av å sikre seieren enn å score flere mål.

Etter 89 minutter feide Bård Finne all tvil til side ved å runde Mathias Dyngeland på pasningen fra Herman Stengel. Bergenseren trillet ballen i det tomme målet og fastsatte resultatet til 3-0.

Vålerenga-trener Ronny Deila mener laget viser at de er på rett vei, men vil ikke ta av ennå.

– Vi har masse å jobbe med for å bli bedre, men vi må ta de små skrittene. I dag er det en solid prestasjon i forhold til det vi har gjort tidligere, sier Deila til Eurosport etter kampen.

Mener kampen røk med tidlig skade

Sogndal? Syltynt. Eirik Bakkes lag fikk sine sjanser svekket da Martin Ramsland måtte ut før halvtimen var spilt.

Det avgjorde kampen, mener Sogndal-treneren.

– Vi ville vunnet med ham. De som kommer inn er i god form, men Martin er i kjempeform, sier Bakke til Eurosport etter kampen.

Sogndal stokket om på laget, slik at Eirik Schulze gikk inn på midtbanen og Henrik Furebotn ble flyttet frem som spiss.

Selv om gjestene hang brukbart med i banespillet, var det lite som stemte på den siste tredjedelen. Sogndal skapte ikke en eneste ordentlig målsjanse på Ullevaal.

Nærmest var Bendik Bye da han skjøte fra snaut 20 meter kvarteret før slutt, men Marcus Sandberg reddet.

