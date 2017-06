TIL-ledelsen i krisemøte – Flovik får ikke delta

Ledelsen i Tromsø IL avholder et ekstraordinært møte om klubbens sportslige situasjon.

Etter det VG erfarer, er det muligheter for at møtet ender med at hovedtrener Bård Flovik får sparken.

I møtet sitter TILs sportssjef Svein-Morten Johansen samt styremedlemmer fra TIL Holding AS og Tromsø Idrettslag. Bård Flovik, som er med i det sportslige utvalget, er imidlertid ikke med på møtet. Han leder lagets treningsøkt som vanlig.

Bakgrunn: Ledelsen erkjenner Tromsø-krise

Lokalavisen iTromsø snakket tirsdag med sportssjef Johansen.

– Det er rett og slett et møte om status på den sportslige situasjonen, ikke noe mer enn det. Det er et vanlig sportslig utvalg-møte med styret, der vi egentlig bare møtes og har en dialog, akkurat som er vanlig å gjøre i en fotballklubb når man er under press, sier han.

Svein-Morten Johansen har ikke besvart VGs henvendelse onsdag ettermiddag.

Sportssjefen uttalte følgende til VG etter søndagens 3-0-tap borte mot Molde:

– Hvis ikke situasjonen blir bedre, krever det endringer. Det kan være at vi ser om vi skal styrke trenerapparatet med flere folk, eller om vi skal gjøre endringer. Som ledelse kan vi ikke sitte og se på situasjonen slik den fremstår nå, og slik den har vært over tid. Vi er nødt til å ta noen grep hvis vi ikke klarer å snu denne trenden.

– Er Bård Floviks jobb i fare?

– Jeg ønsker ikke å kommentere Bård som trener. Men situasjonen for TIL er at vi er nødt til å være aktive og ta grep hvis vi er nødt. Sandefjord blir en nøkkelkamp i så måte, sa Johansen.

Tromsø ligger på nedrykksplass i Eliteserien etter 13 serierunder. Laget har kun vunnet én av sine ti siste kamper. De har tapt tre kamper på rad og sluppet inn hele elleve mål på disse.

