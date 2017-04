TIL-frelseren har ikke skrevet ny kontrakt

STAVANGER (VG) (Viking - Tromsø 1-2) Torsdag sikret Gjermund Åsen (25) seier for «Gutan», men fremtiden er usikker for trønderen.

0 Viking 0 Tromsø

Like før stadionuret bikket nitti minutter på Viking stadion, fikk den tidligere Ranheim-spilleren ballen på halvspretten.

- Jeg vet hvor god han der på det der, smiler kaptein Simen Wangberg.

For ballen smalt i nettet til ellevill jubel for TIL-spillerne og den fremmøtte fansen.

- Vi scoret i det 90. minutt forrige helg også, så det er helt nydelig, sier TIL-trener, Bård Henning Flovik.

For det så ut til at det ble poengdeling i silregnet. Men etter at Viking sløste med sjansene, og muligens var det beste laget, ble de straffet knallhardt.

- Vi fikk kontrollert det mer når Gjermund Åsen kom inn. Jeg var helt sikker på at vi kom til å få scoring i kontringsspillet, og det fikk vi også, smiler TIL-treneren, fortsatt med noen regndråper på brilleglassene.

Sitter på gjerdet



Hvor veien går videre er imidlertid usikkert for Åsen. Midtbanespilleren som hadde tredje mest sjanseskapende pasninger i fjorårets Eliteserie, har ikke signert ny kontrakt med de rødhvite.

- Først og fremst er det han som har sagt at han vil se det litt an, og det respekterer jeg og har ingen problem med å se det. Han er i en alder hvor det er naturlig å vurdere det, sier Flovik.

- Hvor langt er dere villige til å strekke dere for beholde ham?

- Det er ikke en diskusjon jeg er villig til å ta her og nå. Vi venter utover våren og sommeren, også får vi se på grunnlaget da. Det er først og fremst han som har sagt at han vil vente litt.

Åsen selv sier at ingenting har forandret seg etter at han i 2015 skrev kontrakt som bant ham til klubben i to år.

- Jeg skjønner ikke hvor dette «lukke dørene» kommer fra. Alle mine dører er åpne. Jeg er en åpen person. Vil noen ha tak i meg så er det bare å ringe.

- Hvordan oppleves dialogen med klubben?

- Nei, nå har vi ikke snakket på en stund. Jeg har hørt at ballen er sparket til meg. Men jeg føler ikke at jeg sitter med noen ball eller har lukket noen dører. Det er vel noe som tas opp når det er tid for det.

Sjansesløseri av vertene



Flere store sjanser burde sikret at tre poeng ble igjen i Stavanger. Spesielt Robin Schroots burde satt sjansen da han fikk stå alene en meter fra mål etter 62 minutter på stillingen 1-1, men Viking-spilleren maktet ikke å sette inn det som ville vært en fortjent ledelse.

Det var heller Åsen som skulle sørge for TIL-jubel da han fikk hamre inn seiersmålet på stillingen 1-1 like før full tid.

25-åringen har vært ute i kulden i Tromsø etter at han ikke ønsket å skrive ny kontrakt, men mot Viking fikk han 22 minutter. Det ga uttelling for trønderen.

Viking stanget i starten

Etter at hjemmelaget var toneangivende de første minuttene, overtok etter hvert «Gutan» på Viking stadion. Det var ikke spilt mer enn seks minutter da Magnus Andersen fikk ballen til høyre for Vikings 16-meter. Derfra slo han hardt inn på det sleipe underlaget, og i forsøk på å få bort ballen, skle Michael Ledger ballen i eget nett.

Viking ble etter hvert mer med i spillet, men stanget mot et godt TIL-forsvar. Foruten et par halvfarlige skuddforsøk, var det på frispark de største sjansene skulle komme for de mørkeblå i første omgang. Kaptein Andre Danielsens silkefot sto bak to gode forsøk, men tverliggeren var det nærmeste Stavanger-publikumet kom scoring.

Den skulle derimot komme i løpet av de siste 45. Etter en god Viking-periode havnet ballen etter hvert hos Kronberg til høyre for 16-meteren. Derfra legges det inn hvor kampens fremtrende spiller, Julian Ryerson får gå opp helt umarkert og nikke inn utligningen.

Åsen-suser avgjorde

Like etterpå burde innbytter Robin Schroot satt inn ledelsen når han får stå helt alene på én meter ved bakerste stolpe. Ballen treffer derimot hælen og går alt annet enn i mål.

TIL kunne imidlertid juble for tre poeng like før full tid. Innbytter Gjermund Åsen fikk klemme til med venstrebeinet opp i nærmeste kryss etter at Ernemann mistet ballen foran Viking-buret. Et aldri så lite ran ettersom Viking hadde de største sjansene til å ta seieren.

