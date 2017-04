Tidligere toppdommere mener uenighetene bør tas på bakrommet

Stormen som nå blåser i Dommer-Norge burde aldri nådd offentligheten, mener de tidligere toppdommerne Jonny Ditlefsen og Kjell Alseth.

Striden i Dommer-Norge om Svein-Erik Edvartsen (37), som onsdag resulterte i et oppvaskmøte mellom dommerforeningen og Norges Fotballforbund (NFF), begynte ifølge VGs kilder da dommerkollega Svein Oddvar Moen hentet en av Edvartsens assistenter til sitt dommerteam.

De virkelige problemene begynte derimot da Edvartsen flagget uenigheten offentlig, mener den tidligere toppdommeren Jonny Ditlefsen (52).

– I de årene jeg var toppdommer var det stadig vekk uenigheter og diskusjoner, men det tok vi intern hos oss og ikke i det offentlige, sier den tidligere dommeren med 136 eliteseriekamper under beltet.

MÅTTE FORLATE MØTET: Svein-Erik Edvartsen måtte forlate onsdagens møte på Gardermoen for å la de andre toppdommerne diskutere uten at han var der. Foto: Helge Mikalsen , VG

Kjell Alseth (56), som dømte 157 eliteseriekamper før han ga seg, er enig med sin tidligere kollega.

– Da jeg holdt på tok man vedkommende til side og kalte en spade for en spade og fikk rensket luften med det, sier han.

Fikk du med deg denne? Edvartsen om dommerkonflikten: – Veldig stygt spill som foregår

– Uheldig håndtering

Få i Dommer-Norge ønsker å si noe om konflikten, men tirsdag brøt eliteseriedommer Tom Harald Hagen tausheten.

– Svein-Erik Edvartsens håndtering i media de siste ukene er i manges øyne svært uheldig. Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet, skrev Hagen i en e-post til TV 2.

Tidligere toppdommer Kristoffer Helgerud stiller seg bak Hagens uttalelser.

– Jeg liker ikke den utviklingen som har vært blant toppdommerne. Vi var en veldig sterk forening som støttet hverandre og alle stilte opp for hverandre. Men jeg synes kanskje det har blitt dårligere de siste årene, sa han til VG onsdag.

Advokat John Christian Elden sier at Svein-Erik Edvartsen har hatt noen tunge dager:

Skal ha nektet å dømme med Edvartsen

Edvartsen har ennå ikke dømt i eliteserien denne sesongen. Søndag så konflikten ut til å være over, og det ble sagt at Edvartsen skulle være klar til å dømme i syvende eliteserierunde. Så smalt det igjen, men kritikk fra dommerkollegene.

Om dommeren skal komme tilbake i manesjen er han avhengig av full tillit fra kollegene, mener Jonny Ditlefsen.

– Om han føler han ikke har tillit hos andre dommere, tror jeg det blir vanskelig for ham. Det er min personlige mening, sier den tidligere toppdommeren.

Tilliten ser nå ut til å være tynnslitt. Ifølge TV 2 har ti toppdommere varslet at de ikke lenger ønsker å dømme med Edvartsen.

Det kommer ut etter onsdagens oppvaskmøte mellom dommerforeningen og NFF.

VG har vært i kontakt med flere av deltagerne på møtet, men ingen ønsker å si noe om hva som ble diskutert.

Torsdag ga lederen i dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen, et skriftlig innspill til NFF om hva de mener bør gjøres med Edvartsen.

VIL IKKE LUFTE UENIGHETER: Kjell Alseth fikk 157 eliteseriekamper som dommer. Han er klar på at uenigheter bør tas internt. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Den er mottatt. Vi vil da bruke den nødvendige tiden på å saksbehandle den, og ønsker ikke å gi noen kommentarer utover det, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til VG.

– Må snakke sammen



Da Svein Oddvar Moen tok med seg Magnus Lundberg over fra Edvartsens dommerteam, var det for å erstatte Frank Andås.

Han er nå assistentdommercoach i NFF og en god venn av Edvartsen.

Han mener det er trist hvis ikke andre ting enn sportslige kvalifikasjoner gjør at Edvartsen ikke får dømme.

– Jeg mener at vi må ha stor takhøyde for diskusjoner internt, og dersom en dommer eller assistentdommer er «god nok» til å dømme i Eliteserien, så skal det mye til for at han ikke skal dømme. For at vi skal klare dette så er vi avhengig av dialog. Vi må rett og slett snakke sammen om det som er vanskelig, skriver han i en e-post til VG.

– Jeg synes det er trist at personkonflikter skal gjøre at sportslige kvalifikasjoner tilsidesettes ved oppnevnelser i Eliteserien, mener han.

Vil holde uenighet internt

Ditlefsen håper å kunne se Edvartsen som eliteseriedommer igjen, men er klar på at konflikten aldri burde nådd mediene.

– Sett fra mitt ståsted er det utrolig trist at det skal gå en sånn type debatt ute i media. Vi har alltid hatt rom for å ordne opp internt og ikke ute i offentligheten. Jeg tror det er noe som alle ville stått seg på, også Svein-Erik, sier han.

– Det er kjedelig at det skal være sånn, det er ikke noe godt for et lag. I alle miljø ønsker man at sånt løses internt, sier Alseth.

Dette sa Ola Hobber Nilsen, leder i Norsk Fotballdommerforening, om Edvartsen etter onsdagens krisemøte: