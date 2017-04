Tidligere RBK-toppscoreres dom over Bendtner: – Han har et fantastisk fotballhode

TRONDHEIM (VG) Fire tidligere toppscorere i Rosenborg er enige: Nicklas Bendtner (29) har alt som skal til for å ta opp arven etter dem.

– Han har et fantastisk fotballhode. Jeg gleder meg aller mest til å se mer av det, sier Harald Martin Brattbakk.

VG har snakket med Gøran Sørloth (54), Harald Martin Brattbakk (46), Sigurd Rushfeldt (44) og Frode Johnsen (43). Og selv om det er tidlig å konkludere etter bare én kamp, er de ikke i tvil: Bendtner blir et godt kjøp for Rosenborg.

Men RBK har mange scoringslegender - alt fra Odd Iversen via Gøran Sørloth til Harald Martin Brattbakk, John Carew, Sigurd Rushfeldt, Steffen Iversen, Rade Prica og Alexander Søderlund - før Nicklas Bendtner dukket opp i Trondheim.

Gøran Sørloth (176 seriekamper/76 mål for Rosenborg):

– Det jeg liker best er at Bendtner er «på plass», altså at han rett og slett «tar området» der han er sjef. For meg handler det ikke om å løpe mye, men å løpe riktig.

Bendtner er en slag hybrid av en spiss, han har størrelse, han er en god mottaker av ballen og han er flink til å bruke medspillerne. Det vil også bli bedre og lettere for de rundt han når de skjønner hverandre bedre. Bendtner er en robust sak fra Danmark som har levd på det ytterste og øverste nivået, og dermed har han også lært veldig mye på veien.

Han minner litt om Sigurd Rushfeldt, litt om Frode Johnsen - og litt den erfarne Steffen Iversen, etter hvert.

Men på en annen side er ikke Bendtner noe spesielt for Rosenborg - vi er jo vant til den type spisser vi, sier Gøran Sørloth.

Harald Martin Brattbakk (224 seriekamper/151 mål for Rosenborg):

– Bendtner gjorde en bra kamp i debuten, selv om han kanskje ikke var banens beste spiller. Samtidig så skjønner jeg de som velger han, fordi han gjør ting som folk etterspør, det lille ekstra. Og jeg merket meg en situasjon mot slutten av kampen, da Bendtner fikk ballen.

Det er ganske beskrivende, for de fleste vil i den situasjonen ha nok med seg selv og kontrollere ballen. Men Bendter klarer å kikke seg til venstre samtidig, der Jørgen Skjelvik kommer oppover, og han prøver å hælsparke ballen ut til Skjelvik.

Det forteller meg om et fantastisk «fotballhode», en som kan være en boksåpner for Rosenborg, og jeg gleder meg til å se mer av dette. Han minner meg litt om Steffen Iversen - en klok spiller, og han har mye å gå på, for du ser at han ikke er hundre prosent ennå.

Men vi må være så ærlige og si at den norske ligaen ikke er bedre enn at Bendtner uten særlige problemer vil kunne spille seg i toppform via kamper i ligaen, sier Brattbakk.

Sigurd Rushfeldt (76 seriekamper/73 mål for Rosenborg):

– Jeg så ikke kampen, men jeg kjenner godt til Bendtner fra tidligere kamper på TV. Han har meget gode ferdigheter, er en veldig god «boksspiller» (der de fleste målene jo kommer fra) og han har ikke minst god forståelse for spillet.

Bendtner er en god avslutter. Hvis han holder seg skadefri, frisk og motivert, tror jeg han blir klar toppscorer i Eliteserien.

Han minner meg litt om Frode Johnsen, sier Sigurd Rushfeldt – og smiler.

Frode Johnsen (145 seriekamper/80 mål for Rosenborg):

– Nicklas Bendtner er god på akkurat det han skal være god på.

Han spiller enkelt, kommer seg inn i «boksen» og scorer mål.

Bendtner minner litt om en Skotfoss-gutt som var i Rosenborg fra 2000 til 2006, smiler Frode Johnsen - og snakker om seg selv i tredjeperson.

