To RBK-legender uttryker stor skepsis til stjernesigneringen Nicklas Bendtner (29) etter bare fem serierunder. Kjetil Kroksæter i Adressa er helt uenig i kritikken.

– Bendtner er den samme nå som da han scoret de to første kampene og da han ble hyllet som en kommende toppscorer i Eliteserien. Nå er det bare negativt. Han gjør de samme tingene og på den bakgrunnen er dette meningsløst hysteri. Det forteller bare hvordan fotballen er, og hvordan man snur kappen etter vinden, sier avisens kommentator til VG.

Han understreker at det bare er bra at Jahn Ivar «Mini» Jakobsen og Steffen Iversen har uttrykt stor skepsis til trøndernes spisskjøp, og ønsker diskusjonen velkommen. Men han mener altså at de bommer.

«Veldig, veldig oppskrytt»



«Mini» kritiserte den danske 29-åringen i podasten kalt «Toppfotball» før helgen. Han mener Bendtner har levert langt under pari og uttalte at han er usikker på hvor god han egentlig er.

Da Rosenborg endte med å spille 0-0 hjemme mot Aalesund i helgen, var også Steffen Iversen snar med å kritisere dansken.

– Det er klart man savner en på topp som gjør en god nok jobb. Jeg føler at Bendtner har blitt veldig, veldig oppskrytt. Han fikk seg to mål tidlig, men etter det… sa Iversen før han trakk på det og ristet på hodet i TV 2s FotballXtra.

KOMMENTATOR: Kjetil Kroksæter i Adresseavisen, her fra et verdimøte i Sør-Trøndelag idrettskrets våren 2016. Foto: Fredrik Solstad , VG

For få sjanser



Men i en kommentar i Adresseavisen (bak betalingsmur) tar Kjetil Kroksæter Bendtner i forsvar. Under tittelen «Ikke Bendtner som er problemet», lister han i stedet opp helt andre ting som Rosenborg sliter med i sitt angrepsspill.

Bendtner scoret i de to første serierundene, men har ikke funnet nettmaskene siden det.

– Dette handler om hvorfor han ikke scorer mål. Skal du klare det må du få sjanser. Forrige sesong produserte de mange sjanser etter innlegg fra kant. Nå produserer de knapt halvparten så mange sjanser som i fjor og året før, sier Kroksæter og trekker et lite sukk.

– Jeg mener det ikke er Bendtners skyld at han ikke scorer – når han ikke får muligheten. Han har scoret på to av de fem sjansene han har fått. Det er i overkant av snittet, sier han.

Savner kollektivet



Kroksæter poengterer i sin kommentar at RBKs problem er at for mange jobber én og én, nesten som «skiftarbeidere». Det var også en selvransakende trøndergjeng som møtte pressen etter Aalesund-kampen sist helg.

Laget ble pepet ut av Lerkendal. Kantspiller Pål André Helland mener Rosenborg ikke ser ut som et lag for tiden. Heller ikke Kroksæter kjenner igjen «kollektivet Rosenborg».

Adressa-kommentatoren tror det kommer til å bli jobbet på spreng for å få mer ut av dansken.

– Jeg tror de er opptatt av det, ja. De innser at de ikke har klart å gjøre ham god. Men det er ikke noe nytt i RBK. Det er veldig ofte sånn at når nye spillere kommer til klubben, så tar det tid å tilpasse seg nye spillere, og nye spillere å tilpasse seg laget. Her synes jeg forresten at spilleren har klart å tilpasse seg laget – sier Kroksæter – og trekker blant annet frem bevegelsesmønsteret til Bendtner i etablert angrep på banens siste tredjedel.

Det er bare én ting Kroksæter savner hos Bendtner: Spensten.

– Den ble jeg skuffet over. Han kommer nesten ikke over bakken. Han er flink til å «time» og når de fleste hodeduellene, men jeg savner spensten, sier Kroksæter.