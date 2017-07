Tallene avslører hvilket lag som slår flest langpasninger: – Vi kan ikke være naive heller

TOPPER STATISTIKKEN: Sogndal er den klubben i Norge som har slått flest langpasninger hittil i år. Trener Eirik Bakke sier med et smil til VG at det er hyggelig å ligge på toppen av en tabell for en gang skyld. Her er han avbildet etter kampen mot Viking for en drøy uke siden.

Foto:

NTB Scanpix