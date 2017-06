Tafatte Rosenborg tapte i Haugesund

HAUGESUND (VG) (FK Haugesund - Rosenborg 1-0) FKH hadde ikke scoret hjemme siden begynnelsen av april, men søndag sørget de for en svært fortjent seier over et svakt Rosenborg.

Hjemmesvake Haugesund åpnet klart best søndag kveld. Først headet Haris Hajradinovic i tverrliggeren etter to minutter, men det skulle bare ta et lite minutt til før vertene rystet gjestene. Filip Kiss spilte gjennom samme Hajradinovic på herlig vis, og alene med keeper gjorde bosnieren ingen feil.



Dette var de helhvites første hjemmemål siden Vålerenga gjestet Haugesund i andre serierunde.



Rosenborg klarte etter hvert å riste av seg FKHs pangstart og kom mer med i kampen. Trønderne tok over spillet, men det var vertene som hadde de feteste sjansene. Aller nærmest kom Kiss fem minutter før hvilen, men en herlig refleks-redning av André Hansen hindret nettkjenning. Få minutter etter skulle Ibrahim også få sjansen fra svært kloss hold, men igjen vartet RBKs sisteskanse opp med en feberredning.



Hjemmelaget kunne gå til pause med fullt fortjent ledelse og stående applaus fra de fremmøtte.



Etter hvilen holdt Hansen igjen gjestene med i kampen da han reddet en markkryper fra Sondre Tronstad. Et kvarter før slutt burde Nicklas Bendtner utlignet for gjestene, men en ellers svak RBK-spiss headet over fra kort distanse.

Ti minutter før slutt ble RBK redusert til ti mann da Birger Meling var håløst sent ute i en takling.