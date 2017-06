KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Aalesund 1-1) Kjempetabber i begge ender av banen sørget for at Aalesund kun får med seg ett poeng hjem fra Møre-derbyet mot Kristiansund

På stillingen 0-1 skulle den unge islendingen Adam Örn Arnarson (21) bare heade ballen hjem til keeper Andreas Lie. Men i veien sto Kristiansund-spiss Benjamin Stokke, som snappet opp ballen, rundet keeperen og trillet ballen i mål til 1-1.

– Jeg skulle bare heade ballen tilbake til Andreas og jeg så ikke spissen (Stokke). Så klart skulle jeg klarert ballen bort, men det er lett å være etterpåklok, sa en slagen islending til Eurosport, som la til at tabben kom til å ligge i bakhodet i kveld.

Aalesund-trener Trond Fredriksen beskrev tabben som «ett sekunds idioti».

Med under et kvarter igjen å spille fikk Lars Veldwijk, som i første omgang hadde sendt Aalesund i ledelsen, muligheten til å rette opp lagkameratens feil. Men på åpent mål, fra kun et par meter, traff spisskjempen utrolig nok utenfor stengene.

Han ble kort tid senere imitert av lagkamerat Sondre Brunstad Fet, som fra én meter – igjen på åpent mål – bommet fullstendig på ballen.

– Utrolig surt

På grunn av disse tre tabbene ble det ett poeng istedenfor tre for Trond Fredriksens menn i det som var en særdeles underholdende kamp.

– Det ble en tøff kamp. Vi møter et lag med mye gode bevegelser og gjør at vi blir løpende veldig mye imellom, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen til Eurosport og la til:

– En tung dag på jobb, men vi tar med oss et herlig poeng.

Fredriksen var ikke like fornøyd med at det bare ble med det ene poenget.

– Jeg kan knapt huske en bortekamp som har vært bedre. Bare i andreomgang har vi fem målsjanser, sier han til Eurosport.

– Prestasjonen vår er fantastisk bra, men det siste lille apsektet med å få ballen i mål, der var vi ikke gode nok i dag. Det føles utrolig surt å dra hjem med ett poeng i dag, avsluttet Fredriksen.

Fullsatt i Kristiansund

Det grå og fuktige været hindret ikke fulle tribuner på Kristiansund stadion i anledning historiens første Møre-derby mellom Kristiansund og Aalesund i seriesammenheng.

Så langt denne sesongen hadde kristiansunderne vært svært solide på hjemmebane, der de hadde tatt 11 av sine 12 poeng. Men det var de tilreisende tangotrøyene – et beryktet bortelag – som åpnet best.

Etter en fartsfylt og sjanserik start tok Aalesund ledelsen da Fredrik Carlsen svingte inn et frispark på bakerste stolpe, der Lars Veldwijk vant duellen sin og stanget ballen i nettet. Det andre målet til den sørafrikanske landslagsspilleren denne sesongen.

Gjestene hadde god kontroll ut omgangen, men like før pause måtte midtstopper Kaj Ramsteijn byttes ut etter at han begynte å blø av en kraftig smell ved øyet.

Tre tabber

Etter hvilen våknet vertene. En lang ball fra Dan Peter Ulvestad så ut til å være under kontroll for Aalesund-back Adam Örn Arnarson, men islendingens heading hjem til keeper ble snappet opp av en våken Benjamin Stokke. Kristiansund-spissen rundet keeper Andreas Lie og trillet ballen inn i det åpne målet.

Han forteller at spillerne fikk beskjed om å få «gå ut i hundre» for å få en utligning. Den kom kvarteret etter pause.

– Vi skulle vise fansen at vi skulle vinne kampen, sier Stokke til Eurosport.

– Sånn som borteformen har vært er det hjemme vi må ta tre poeng. Det klarte vi ikke i dag og det er ikke godt nok, fortsatte Stokke.

Både Veldwijk og Fet kunne – og burde – gitt Aalesund ledelsen igjen, men begge bommet foran åpent mål.

Det betyr at Aalesund blir liggende på femteplass, mens Kristiansund fortsetter å ligge på nedrykksplass (15.).

